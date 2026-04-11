झालावाड़ में साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, 53 ATM कार्ड और लाखों नकदी बरामद

Jhalawar Cyber ​​Fraud: राजस्थान के झालावाड़ जिले में भवानीमंडी थाना पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है. यह गिरोह फर्मों के बैंक खाते खरीदकर म्यूल अकाउंट का उपयोग कर देशभर में साइबर ठगी कर रहे थे.

मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिनके कब्जे से बड़ी मात्रा में नगदी, एटीएम कार्ड, चेक बुक, पासबुक, मोबाइल और सिमकार्ड बरामद किए गए हैं. मामले में जानकारी देते हुए एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि भवानीमंडी निवासी ललित राणा उसके बैंक खाते का उपयोग म्यूल अकाउंट के रूप में कर बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड कर रहा है.

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तकनीकी जांच में इसके अन्य साथियों के भी शामिल होने की पुष्टि हुई. यह गिरोह आमजन को किराए अथवा कमीशन का लालच देकर उनके बैंक खाते इस्तेमाल करते थे और ठगी की रकम को अलग-अलग खातों में ट्रांसफर कर देते थे, जिससे उनकी पहचान छिपी रहती थी.

मामले के अनुसंधान में जुटी भवानीमंडी थाना पुलिस ने भवानीमंडी निवासी ललित राणा, अजय विश्वकर्मा और राजेश राठौर को गिरफ्तार किया. आरोपियों के कब्जे से 53 एटीएम कार्ड, 35 चैक बुक, 6 बैंक पासबुक, 9 मोबाइल, सिम कार्ड और 1 लाख 54 हजार 800 रुपए नगद राशि भी बरामद की गई है. फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है.

