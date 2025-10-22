Zee Rajasthan
Jhalawar: ब्यूटी पार्लर मालकिन ने शख्स को दी धमकी, बोली- कर ले शादी वरना...

Jhalawar News:  राजस्थान के झालावाड़ जिले में देवराज गुर्जर सुसाइड केस  मामले में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली एक शातिर महिला को गिरफ्तार किया गया. 

Published: Oct 22, 2025, 01:53 PM IST | Updated: Oct 22, 2025, 01:53 PM IST

Jhalawar: ब्यूटी पार्लर मालकिन ने शख्स को दी धमकी, बोली- कर ले शादी वरना...

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सदर थाना क्षेत्र में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली एक शातिर महिला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोप है कि महिला ने देवराज गुर्जर नाम के शख्स से पहले दोस्ती की बाद में उसे झूठा प्यार में फंसा शादी का दबाव बनाया.

इस दौरान कई मर्तबा महिला ने देवराज गुर्जर से रुपए तथा कीमती आभूषण भी ऐंठे लिए. इधर महिला से परेशान होकर आखिरकार देवराज गुर्जर ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित कुमार ने बताया कि जिले के सदर थाना क्षेत्र में मृतक देवराज गुर्जर की पत्नी ने प्रकरण दर्ज कराया था कि झालरापाटन में ब्यूटी पार्लर संचालित करने वाली महिला ममता सुमन ने उनके पति देवराज गुर्जर से दोस्ती की.

इसके बाद में महिला ने उनके पति को प्यार के झांसे में फंसाकर रुपए और कीमती आभूषण ऐंठ लिए. इस दौरान महिला ने देवराज गुर्जर को तलाक लेने का दबाव बनाया और बलात्कार का प्रकरण दर्ज कराने का डर दिखाकर रुपए तथा आभूषण की मांग करने लगी.

आरोपी महिला से परेशान होकर उनके पति ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर आत्महत्या कर ली. मामले की गंभीरता को लेते हुए पुलिस ने एडिशनल एसपी चिरंजीलाल मीणा के सुपरविजन और डीएसपी हर्षराज सिंह खरेड़ा के निर्देश पर सदर थाना प्रभारी रामस्वरूप राठौर को लेकर अनुसंधान शुरू किया. अनुसंधान के दौरान आरोपी महिला ममता सुमन को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. फिलहाल पूरे प्रकरण में अनुसंधान जारी है.
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, ममता सुमन और उसके परिजन मृतक को झूठे प्रेमजाल में फंसाकर पैसों की मांग करते थे और विरोध करने पर झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देते थे. डर और मानसिक दबाव से टूटकर देवराज गुर्जर ने सुसाइड कर लिया. पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लिया है और आगे की जांच जारी है.



