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NH-52 पर चल रहा था डीजल चोरी का खेल, सादे कपड़ों में पहुंची झालावाड़ पुलिस ने 6 ढाबा संचालकों को दबोचा

Jhalawar News : झालावाड़ में ड्राइवर अपने ट्रक मालिकों की जानकारी के बिना ट्रकों से डीजल चुराकर ढाबा संचालकों को कम दामों पर बेच देते थे. 

Edited byPragati PantReported byMahesh parihar
Published: May 28, 2026, 12:33 PM|Updated: May 28, 2026, 12:33 PM
NH-52 पर चल रहा था डीजल चोरी का खेल, सादे कपड़ों में पहुंची झालावाड़ पुलिस ने 6 ढाबा संचालकों को दबोचा
Image Credit: Jhalawar News

Jhalawar News : झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने नेशनल हाईवे 52 पर स्थित छह ढाबों पर बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ट्रकों से अवैध रूप से डीजल चोरी करने, उसके भंडारण और क्रय-विक्रय के आरोप में छह ढाबा संचालकों को गिरफ्तार किया है. इस दौरान 1090 लीटर अवैध डीजल, हिसाब-किताब की डायरियां और डीजल निकालने-भरने के उपकरण भी जब्त किए गए है.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि नेशनल हाईवे 52 पर स्थित ये ढाबा संचालक ट्रकों और अन्य वाहनों के ड्राइवरों के साथ मिलीभगत करते थे. ड्राइवर अपने ट्रक मालिकों की जानकारी के बिना ट्रकों से डीजल चुराकर ढाबा संचालकों को कम दामों पर बेच देते थे. इसके बाद ढाबा संचालक इस चोरी के डीजल को अवैध रूप से भंडारित कर आसपास के गांवों के ट्रैक्टर, जेसीबी और अन्य वाहनों को बाजार से कम कीमत पर बेचकर अवैध मुनाफा कमाते थे.

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सूचना मिलने पर, डीएसटी प्रभारी ने टीम के दो सदस्यों को सादा वेशभूषा में संदिग्ध ढाबों की जानकारी जुटाने और साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए भेजा। कांस्टेबलों ने ट्रक ड्राइवरों द्वारा डीजल चोरी करते हुए और डीजल को कैन में भरकर ढाबे के अंदर ले जाते हुए की वीडियो रिकॉर्ड की, जो इस मामले में प्रमुख साक्ष्य बनी.

जांच में यह भी सामने आया कि ढाबा संचालक डीजल जैसे अत्यधिक ज्वलनशील और खतरनाक पदार्थ को बिना किसी वैध लाइसेंस और सुरक्षा मानकों के सार्वजनिक स्थलों ढाबों और भोजनालयो पर अवैध रूप से भंडारित कर रहे थे. हाईवे किनारे स्थित इन ढाबों पर रोजाना सैकड़ों लोगों का आना-जाना रहता है, जिससे किसी भी समय आगजनी और जानमाल के नुकसान की गंभीर संभावना बनी हुई थी.

ऐसे में पुलिस टीम ने योजनाबद्ध तरीके से चिन्हित किए गए सभी छह ढाबों पर एक साथ दबिश दी और ढाबा संचालक छह आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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Pragati Pant

Pragati Pant

प्रगति पंत अवस्थी ज़ी राजस्थान डिजिटल को लीड कर रही हैं. 13 वर्षों से अधिक के मीडिया अनुभव के साथ उन्होंने टीवी से डिजिटल तक अपनी मजबूत पहचान बनाई है. बदलते ट्रेंड्स को तेजी से अपनाने और खबरों के नए और असरदार एंगल तलाशने में उन्हें महारत हासिल है. इससे पहले वे फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर कार्य कर चुकी हैं.

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