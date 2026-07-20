/झालावाड़ में ईदगाह परिसर में लगा लंगर, खाने के बाद 100 से ज्यादा अस्पताल पहुंचे

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Jhalawar News : झालावाड़ जिले के भवानीमंडी के मेला मैदान स्थित ईदगाह परिसर में चल रहे लंगर में भोजन करने से कई लोग बीमार हो गए, जिन्हें नगर के विभिन्न चिकित्सालय में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. घटना की सूचना मिलते ही चिकित्सा विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे.
फूड पॉइजनिंग की आशंका
लंगर के भोजन के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाया गया है. चिकित्सा प्रभारी रोहिताश्व ने बताया कि लंगर का भोजन खाने से महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों सहित 100 से अधिक लोग बीमार हो गए. सभी लोगों में उल्टी दस्त सहित फूड पॉइजनिंग के लक्षण देखे गए हैं. जिनका भवानीमंडी के विभिन्न अस्पतालों में उपचार जारी है. कई लोगों को फूड प्वाइजनिंग की आशंका है.
लंगर खाने के कुछ ही घंटे बाद एक जैसे लक्षण बिगड़ी तबीयत
बीमार हुए लोगों को अलग अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है. प्रशासन की तरफ से मामले की जांच की जा रही है. स्वास्थ्य विभाग ने सभी मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए टीमों को निर्देश दिए हैं. साथ ही अपील की है कि अगर किसी को भी कोई लक्षण दिखे तो तुरंत पास के अस्पताल में जांच करा लें.बताया जा रहा है कि भोजन करने के कुछ घंटों के बाद ही लोगों में उल्टी, दस्त और पेट दर्द की शिकायत होने लगी और देखते ही देखते बड़ी तादात में लोग अस्पताल पहुंचने लगे. करीब 3500 लोगों के लिए बने लंगर को बनाने वाले आयोजन समिति का कहना है की हमने पूरी सावधानी बरती लेकिन कहां गड़बड़ी हुई ये जांच का विषय है. लंगर का खाना खाने के बाद लगभग सभी प्रभावितों में फूड पॉइजनिंग के लक्षण दिखे इसलिए खाने का सैंपल लिया गया है.
फूड पॉइजनिंग के लक्षण क्या होते हैं ?
आमतौर पर फूड पॉइजनिंग होने पर जी मिचलाना, बार बार उल्टी या दस्त होना, पेड़ में मरोड़ और दर्दर साथ ही हल्का बुखार शामिल है. ये सारे लक्षण खाने या पीने के कुछ ही घंटों बाद दिखने शुरू हो सकते हैं
फूड पॉइजनिंग के वक्त शरीर में क्या होता है ?
जब हानिकारक बैक्टीरिया या टॉक्सिन्स आंतों की परत में सूजन पैदा करते हैं. बचाव के लिए शरीर का प्राकृतिक तंत्र इन जहरीले पदार्थों को उल्टी या दस्त के जरिए बाहर फेंकने की कोशिश करता है. जिससे शरीर में पानी की भारी कमी हो सकती है.
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