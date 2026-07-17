/राजस्थान में पहली बार! महिलाओं ने संभाली ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ की कमान, झालावाड़ बना मिसाल

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर स्थित गोमती सागर चौपाटी पर गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के तत्वावधान में ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ का शुभारंभ किया गया. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने फीता काटकर इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया. यह प्रदेश का पहला ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ है, जिसका संचालन पूरी तरह राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कर रही हैं.



उद्घाटन के बाद जिला कलेक्टर ने मार्ट और कैफे का अवलोकन किया तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का निरीक्षण किया. उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, नवाचार और महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र केवल सामान बेचने का स्थान नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास का सशक्त प्रतीक है. उनके अनुसार यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

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'स्थानीय उत्पाद खरीदें, महिला सशक्तिकरण को दें नई उड़ान'

अपने संबोधन में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में राज सखी मार्ट एवं कैफे पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यहां से खरीदा गया प्रत्येक उत्पाद किसी स्वयं सहायता समूह की महिला के आत्मनिर्भर भविष्य को मजबूत करता है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का प्रभावी माध्यम बनेगी और "वोकल फॉर लोकल" की भावना को भी मजबूती देगी.

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने परिश्रम, लगन और नवाचार से यह साबित कर रही हैं कि उचित अवसर मिलने पर वे आर्थिक विकास की मुख्यधारा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं. जिला प्रशासन ऐसे प्रयासों को लगातार प्रोत्साहित करता रहेगा.

एक ही स्थान पर मिलेंगे ग्रामीण महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पाद

राज सखी मार्ट में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अनेक स्थानीय और हस्तनिर्मित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, हस्तनिर्मित सजावटी सामग्री, महिलाओं के आभूषण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और दैनिक जरूरत के कई उपयोगी उत्पाद शामिल हैं. इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को नियमित आय का अवसर मिलेगा और उनके उत्पादों को स्थायी बाजार उपलब्ध हो सकेगा.

गोमती सागर के किनारे पारंपरिक व्यंजनों का मिलेगा स्वाद

मार्ट के साथ संचालित कैफे भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा. यहां आने वाले लोग पूड़ी-सब्जी, पकौड़े, चाय, कॉफी और दाल-बाटी-चूरमा जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे. गोमती सागर तालाब के मनोहारी दृश्य के बीच भोजन का अनुभव शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक अलग आकर्षण प्रदान करेगा.

महिला सशक्तिकरण और आजीविका को मिलेगा नया आयाम

राज सखी मार्ट एंड कैफे को ग्रामीण महिलाओं की आजीविका संवर्धन, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इस मंच के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन, बिक्री और आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी.

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभु दयाल मीणा, राजीविका के डीपीएम बलवीर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी और राजीविका से जुड़ी महिलाएं भी उपस्थित रहीं.