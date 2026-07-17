Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhalawar
  • /राजस्थान में पहली बार! महिलाओं ने संभाली ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ की कमान, झालावाड़ बना मिसाल

राजस्थान में पहली बार! महिलाओं ने संभाली ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ की कमान, झालावाड़ बना मिसाल

Jhalawar News: झालावाड़ के झालरापाटन में राजस्थान का पहला ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ शुरू हुआ, जिसका संचालन स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कर रही हैं. यहां स्थानीय हस्तनिर्मित उत्पाद और पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होंगे, जिससे महिला उद्यमिता और आजीविका को नई मजबूती मिलेगी.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: Jul 17, 2026, 12:35 PM|Updated: Jul 17, 2026, 12:35 PM
राजस्थान में पहली बार! महिलाओं ने संभाली ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ की कमान, झालावाड़ बना मिसाल
Image Credit: महिला उद्यमिता और आजीविका को नई मजबूती.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर स्थित गोमती सागर चौपाटी पर गुरुवार को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग और राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद (राजीविका) के तत्वावधान में ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ का शुभारंभ किया गया. जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने फीता काटकर इस केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया. यह प्रदेश का पहला ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ है, जिसका संचालन पूरी तरह राजीविका से जुड़े स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं कर रही हैं.


उद्घाटन के बाद जिला कलेक्टर ने मार्ट और कैफे का अवलोकन किया तथा स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का निरीक्षण किया. उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता, नवाचार और महिलाओं के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह केंद्र केवल सामान बेचने का स्थान नहीं है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, कौशल और आत्मविश्वास का सशक्त प्रतीक है. उनके अनुसार यह पहल महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ-साथ स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

'स्थानीय उत्पाद खरीदें, महिला सशक्तिकरण को दें नई उड़ान'

अपने संबोधन में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने आमजन से अधिक से अधिक संख्या में राज सखी मार्ट एवं कैफे पहुंचकर स्थानीय उत्पादों की खरीदारी करने की अपील की. उन्होंने कहा कि यहां से खरीदा गया प्रत्येक उत्पाद किसी स्वयं सहायता समूह की महिला के आत्मनिर्भर भविष्य को मजबूत करता है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह पहल महिलाओं के लिए स्थायी आजीविका का प्रभावी माध्यम बनेगी और "वोकल फॉर लोकल" की भावना को भी मजबूती देगी.

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाएं अपने परिश्रम, लगन और नवाचार से यह साबित कर रही हैं कि उचित अवसर मिलने पर वे आर्थिक विकास की मुख्यधारा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं. जिला प्रशासन ऐसे प्रयासों को लगातार प्रोत्साहित करता रहेगा.

एक ही स्थान पर मिलेंगे ग्रामीण महिलाओं के हस्तनिर्मित उत्पाद

राज सखी मार्ट में स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अनेक स्थानीय और हस्तनिर्मित उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध हैं. इनमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ, मिट्टी के कलात्मक बर्तन, हस्तनिर्मित सजावटी सामग्री, महिलाओं के आभूषण, घरेलू उपयोग की वस्तुएं और दैनिक जरूरत के कई उपयोगी उत्पाद शामिल हैं. इस पहल से ग्रामीण महिलाओं को नियमित आय का अवसर मिलेगा और उनके उत्पादों को स्थायी बाजार उपलब्ध हो सकेगा.

गोमती सागर के किनारे पारंपरिक व्यंजनों का मिलेगा स्वाद

मार्ट के साथ संचालित कैफे भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा. यहां आने वाले लोग पूड़ी-सब्जी, पकौड़े, चाय, कॉफी और दाल-बाटी-चूरमा जैसे पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद ले सकेंगे. गोमती सागर तालाब के मनोहारी दृश्य के बीच भोजन का अनुभव शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक अलग आकर्षण प्रदान करेगा.

महिला सशक्तिकरण और आजीविका को मिलेगा नया आयाम

राज सखी मार्ट एंड कैफे को ग्रामीण महिलाओं की आजीविका संवर्धन, स्थानीय हस्तशिल्प और पारंपरिक उत्पादों के संरक्षण तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है. इस मंच के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को अपने उत्पादों के विपणन, बिक्री और आय बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण को नई गति मिलेगी.

इस अवसर पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शंभु दयाल मीणा, राजीविका के डीपीएम बलवीर सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी और राजीविका से जुड़ी महिलाएं भी उपस्थित रहीं.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

राजस्थान के कर्मचारियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, पदोन्नति के अनुभव में 2 साल की छूट

CM भजनलाल शर्मा की बड़ी सौगात, 1268 करोड़ की नसीराबाद-सरवाड़-केकड़ी-देवली फोरलेन का शिलान्यास

राजस्थान में तबादलों का महाधमाका! PHED, कृषि, पशुपालन, सहकारिता, पुलिस और होमगार्ड समेत कई विभागों में व्यापक फेरबदल

राजस्थान के खिलाड़ियों को CM भजनलाल का बड़ा तोहफा, 50 Players को मिलेगी सरकारी नौकरी

ट्रेंडिंग न्यूज़

झुंझुनूं के युवक 11 फेसबुक स्टोरी लगाकर किया सुसाइड, फोटो पोस्ट कर लिखा- Miss you Jaan

बांसवाड़ा में मेंढक-मेंढकी की शादी, 'दुल्हन'ने पहना लहंगा, निभाई सगाई की से लेकर विदाई की रस्में

सोना हुआ धड़ाम, चांदी में आई बड़ी गिरावट, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

आज राजस्थान को मिलेगी बड़ी सौगात, पीएम मोदी करेंगे 8 अमृत भारत स्टेशनों का लोकार्पण, जानें किस स्टेशन पर कितना हुआ खर्च

राजस्थान शिक्षा विभाग का नया कारनामा! जिस स्कूल में पढ़ा रहे थे, वहीं फिर कर दिया तबादला

राजस्थान में फिर एक्टिव होगा मानसून, 8 जिलों में बारिश का अलर्ट… तेज हवाओं के साथ बदलेगा मौसम का मिजाज

राजस्थान में मानसून फिर हुआ एक्टिव! 18 जिलों में बारिश का अलर्ट, आंधी-गरज चमक के साथ बरसेंगे बादल

RPS से IPS बने 6 अधिकारी, जानिए किन-किन नामों को मिली बड़ी जिम्मेदारी

रेल मंत्री ने इस Student की एकदम से मान ली बात, बदल दी IRCTC की नई वेबसाइट

राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग पर CM भजनलाल का बड़ा फैसला

Gold-Silver Price: राजस्थान में सोने-चांदी के दाम में आई महा गिरावट! सर्राफा बाजार में मचा हड़कंप

कौन हैं 101 साल के पंडित रामकिशन? 4 बार विधायक, एक बार सांसद... जानिए पूरी कहानी

Gold Silver Price Today: जयपुर में औंधे मुंह गिरा सोना, चांदी स्थिर, खरीदने का प्लान है तो पहले नोट कर लें आज का भाव

अलवर में 12वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, दो दिन बाद पहाड़ी की तलहटी में मिला शव

सोना-चांदी के भाव में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

Hanumangarh: 100 से ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या का सनसनीखेज खुलासा! डिकॉय ऑपरेशन में दबोचा गया मास्टरमाइंड

राजस्थान में खाप पंचायत का बड़ा फरमान! प्रेम विवाह की कीमत 21 लाख, वरना होगा बहिष्कार

राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज! शाम से आंधी-बारिश का अलर्ट, इन जिलों में बरसेंगे बादल

बिहारी जी के माथे पर लगा ‘हीरा’ गायब, डायमंड की जगह लगा दिया 'कांच का टुकड़ा'! 6 महीने बाद खुला राज

जयपुर समेत 13 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

कोरोना के बाद स्टेरॉयड का खतरनाक असर, युवाओं के कूल्हे-घुटनों के जोड़ हो रहे खराब

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सोना-चांदी के भाव में फिर बड़ा उछाल, सराफा बाजार में मची हलचल! जानें ताजा रेट

डिग्गी में छिपकर ससुराल पहुंची पत्नी, अलवर में थाने तक पहुंचा हाई-प्रोफाइल पारिवारिक विवाद

कोटा में सिजेरियन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ी, ICU में भर्ती, परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप

सोना हुआ सस्ता, चांदी ने पकड़ी रफ्तार, सराफा बाजार में हलचल! जानें ताजा रेट

अजमेर में बुजुर्ग ने 6 साल की मासूम से की छेड़छाड़! गुस्साए लोगों का आक्रोश, कई थानों की पुलिस तैनात

राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश से दो उम्रकैदी करेंगे शादी, जेल में शुरू हुई Love Story

राजस्थान में OBC पर कांग्रेस का बड़ा दांव! पहली बैठक में बना चुनावी मास्टरप्लान

Rajasthan Weather Update:राजस्थान में अगले 4 दिन कमजोर रहेगा मानसून, जानें कोटा-जयपुर समेत आपके जिले में कब लौटेगी भारी बारिश

जयपुर में पूर्व डिस्ट्रिक्ट जज के बेटे का वायरल हो रहा है वीडियो, CCTV में कैद हो गया कांड

पंचायत-निकाय चुनाव पर राजस्थान हाईकोर्ट सख्त, 20 जुलाई तक मांगा पूरा चुनाव शेड्यूल, कहा- 'काम नहीं होता तो मना कर दीजिए'

आंगनबाड़ी हड़ताल को बड़ा झटका! BMS ने कार्य बहिष्कार से किया किनारा, भुगतान-ग्रेच्युटी पर बनी सहमति

पंचायत-निकाय चुनाव में देरी पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त और OBC आयोग के सचिव को किया तलब

TAGS:
Jhalawar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में पहली बार! महिलाओं ने संभाली ‘राज सखी मार्ट एंड कैफे’ की कमान, झालावाड़ बना मिसाल
Jhalawar news
2
Rajasthan Crime
3
Rajasthan News
4
Rajasthan Crime
5
Rajasthan Politics