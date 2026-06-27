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झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

Jhalawar News: झालावाड़ के गोलाना गांव में भूखंड में हिस्सेदारी को लेकर हुए विवाद में भतीजे ने अपने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल नेमीचंद की अस्पताल में मौत हो गई. खानपुर थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: Jun 27, 2026, 01:37 PM|Updated: Jun 27, 2026, 01:37 PM
झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!
Image Credit: jhalawar golana plot dispute nephew killed uncle knife attackSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: जिले के गोलाना गांव में भूखंड को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार देर शाम हिंसक रूप ले लिया. प्लॉट में हिस्सेदारी को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक भतीजे ने अपने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल चाचा को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिवार में लंबे समय से चल रहा था भूखंड को लेकर विवाद

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परिजनों के अनुसार गोलाना गांव निवासी किशन लाल रेगर के नाम झालावाड़ की धनवाड़ा बस्ती में एक बड़ा प्लॉट है. इस प्लॉट पर उनके दो बड़े बेटे पप्पू लाल और लालचंद का कब्जा है. वहीं परिवार के दो छोटे बेटे नेमीचंद और लक्ष्मीचंद भी उसी भूखंड में अपना हिस्सा मांग रहे थे. इसी हिस्सेदारी को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

विवाद के दौरान भतीजे ने किया चाकू से हमला

बताया गया कि प्लॉट के हिस्से को लेकर पप्पू लाल के बेटे हरिओम का अपने चाचा नेमीचंद और लक्ष्मीचंद से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक हो गया. इसी दौरान हरिओम ने नेमीचंद पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में नेमीचंद गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई.

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल नेमीचंद को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.

हत्या का मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

खानपुर थाना पुलिस ने मामले में आरोपी भतीजे हरिओम के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है. वहीं शनिवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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