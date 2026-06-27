/झालावाड़ में खूनी प्लॉट, जमीन के टुकड़े के लिए अपनों ने ही बहाया खून, भतीजे ने सीने में घोंपा चाकू!

Jhalawar News: जिले के गोलाना गांव में भूखंड को लेकर चल रहे पारिवारिक विवाद ने शुक्रवार देर शाम हिंसक रूप ले लिया. प्लॉट में हिस्सेदारी को लेकर हुए झगड़े के दौरान एक भतीजे ने अपने चाचा पर चाकू से हमला कर दिया. गंभीर रूप से घायल चाचा को परिजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस ने शनिवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

परिवार में लंबे समय से चल रहा था भूखंड को लेकर विवाद

Add Zee News as a Preferred Source

परिजनों के अनुसार गोलाना गांव निवासी किशन लाल रेगर के नाम झालावाड़ की धनवाड़ा बस्ती में एक बड़ा प्लॉट है. इस प्लॉट पर उनके दो बड़े बेटे पप्पू लाल और लालचंद का कब्जा है. वहीं परिवार के दो छोटे बेटे नेमीचंद और लक्ष्मीचंद भी उसी भूखंड में अपना हिस्सा मांग रहे थे. इसी हिस्सेदारी को लेकर परिवार के भीतर लंबे समय से विवाद चल रहा था.

विवाद के दौरान भतीजे ने किया चाकू से हमला

बताया गया कि प्लॉट के हिस्से को लेकर पप्पू लाल के बेटे हरिओम का अपने चाचा नेमीचंद और लक्ष्मीचंद से विवाद हो गया. देखते ही देखते कहासुनी बढ़ गई और मामला हिंसक हो गया. इसी दौरान हरिओम ने नेमीचंद पर चाकू से हमला कर दिया. हमले में नेमीचंद गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा तफरी मच गई.

अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने किया मृत घोषित

घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल नेमीचंद को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मामले की जानकारी जुटाई.

हत्या का मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी

खानपुर थाना पुलिस ने मामले में आरोपी भतीजे हरिओम के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज कर लिया है. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश शुरू कर दी है. वहीं शनिवार सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की गई. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है.