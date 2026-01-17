Jhalawar: डेयरी की आड़ में चल रही थी MD ड्रग्स फैक्ट्री, 25 करोड़ का सामान बरामद

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया की टीम ने नशा माफियाओं पर तगड़ा प्रहार करते हुए एमडी ड्रग बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने मौके से 25 करोड रुपये मूल्य की एमडी ड्रग, ड्रग बनाने की सामग्री, केमिकल व उपकरण भी बरामद किया है. पुलिस ने मौके से एक कार, एक बाइक और पशुधन भी बरामद किए हैं.

कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी सहित कुल तीन आरोपी मौके से भाग निकले, जिनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है. प्रेसवार्ता के दौरान खुलासा करते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले भर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है.

इसी अभियान के तहत भवानीमंडी और मिश्रोली थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. पुलिस को सूचना मिली थी कि मिश्रौली क्षेत्र के आमल्या खेड़ा में डेयरी की आड़ में अवैध रूप से एमडीएमए ड्रग बनाया जा रहा है. सूचना पर भवानीमंडी थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर अवैध निर्माण फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया.

कार्रवाई के दौरान पुलिस ने करीब 545 ग्राम तैयार एमडीएमए, 580 ग्राम गीला एमडीएमए, 710 ग्राम तरल मादक पदार्थ, 130 लीटर केमिकल, प्लास्टिक ड्रम, गैस सिलेंडर, बर्नर, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, एयर ड्रायर मशीन सहित बड़ी मात्रा में कच्चा माल और उपकरण जब्त किए. बरामद एमडी ड्रग, केमिकल और उपकरणों की पुलिस द्वारा करीब 25 करोड़ रुपए कीमत बताई गई है. पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के परिवहन में प्रयुक्त एक कार और एक बाइक को भी जब्त किया है.

इस अवैध फैक्ट्री में शामिल आरोपी गोपाल सिंह, दिनेश सिंह और नरेंद्र सिंह वारदात के बाद से फरार हैं. तीनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया है और उनकी तलाश के लिए अलग-अलग टीमें गठित की गई हैं.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान का हिस्सा है और आगे भी इस तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. झालावाड़ पुलिस की इस कार्रवाई को नशे के अवैध कारोबार पर बड़ी चोट माना जा रहा है. पुलिस का कहना है कि फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा.

