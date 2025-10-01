Jhalawar: नशा तस्करी से कमाई गई संपत्ति पर चला बुलडोजर, मकान जमींदोज

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र स्थित मिर्जापुर में नशा माफिया जाकिर खान द्वारा वन विभाग की भूमि पर किए गए अवैध कब्जे और निर्माण को वन विभाग ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्त कर दिया.
Trending Photos
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा क्षेत्र के मिर्जापुर में एक नशा माफिया तस्कर द्वारा वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा कर बनाए गए मकान को वन विभाग की टीम ने भारी पुलिस बल की मौजूदगी में पीला पंजा चला कर जमींदोज कर दिया.
वन विभाग द्वारा अतिक्रमी को पूर्व में नोटिस भी दे दिया गया था, लेकिन उसने कब्जा नहीं हटाया, जिसके बाद वन विभाग ने पुलिस की मदद से इस कार्रवाई को अंजाम दिया.
मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि नशा माफिया जाकिर खान निवासी मिर्जापुर द्वारा वन भूमि पर अवैध कब्जा करके बड़ा निर्माण किया गया था.
वन विभाग द्वारा अतिक्रमी को पूर्व में नोटिस भी दे दिया गया था लेकिन उसने कब्जा नहीं हटाया, जिस पर अकलेरा डीएसपी बृजेश कुमार, साइबर डीएसपी मनोज सोनी, अकलेरा थाना प्रभारी भूपेश शर्मा सहित पुलिस लाइन से भेजे गए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में उपवन संरक्षक सागर पवार के निर्देशन में ऐस मुकेश सहजवानी सहित क्षेत्रीय वन अधिकारियों की टीम मौके पर पहुंची और वहां कब्जा कर बनाए गए मकान को जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किया गया है. आरोपी जाकिर खान द्वारा नशा तस्करी कर अर्जित किए गए धन से इस निर्माण को किया गया था.
एसपी अमित कुमार ने बताया कि झालावाड़ पुलिस द्वारा अब नशा तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस की धारा 30 की कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसके तहत नशा तस्करों की धरपकड़ के साथ ही उनके द्वारा नशा कारोबार के माध्यम से अर्जित संपत्तियों को भी जमींदोज किया जा रहा है. झालावाड़ पुलिस द्वारा पूर्व में भी आधा दर्जन से अधिक कार्रवाइयां की जा चुकी हैं. आज वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई भी पुलिस के सहयोग से संपन्न की गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!