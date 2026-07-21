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कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह

Jhalawar News : झालावाड़ के लोढ़ा गुढ़ा गांव की 16 साल की छात्रा मनीषा कंवर हाड़ा ने देहरादून में आयोजित 'जसपाल राणा मेमोरियल कप-2026' की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इतिहास रच दिया है. और नेशनल के लिए क्वालिफाई किया है.

Edited byPragati PantReported byMahesh parihar
Published: Jul 21, 2026, 03:39 PM|Updated: Jul 21, 2026, 03:39 PM
कौन हैं 16 साल की मनीषा कंवर ? जिन्होंने निशानेबाजी में रचा इतिहास, 8 लगातार जीत दर्ज कर नेशनल में बनाई जगह
Image Credit: झालावाड़ की मनीषा कंवर हाड़ाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News : झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के लोढ़ा गुढ़ा गांव की 16 वर्षीय होनहार छात्रा मनीषा कंवर हाड़ा ने अपनी प्रतिभा और शानदार निशानेबाजी से पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है. उत्तराखंड के देहरादून स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में आयोजित प्रतिष्ठित जसपाल राणा मेमोरियल कप–2026 की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनीषा ने लगातार 8 मुकाबलों में जीत दर्ज करते हुए, राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालिफाई किया.

11वीं क्लास की छात्रा हैं मनीषा

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मनीषा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि से खानपुर क्षेत्र सहित पूरे जिले में खुशी की लहर है. उनकी सफलता ने ये साबित कर दिया कि ग्रामीण परिवेश की बेटियां भी मेहनत, अनुशासन और आत्मविश्वास के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकती हैं. मनीषा अभी ग्लोबल इंग्लिश मीडियम स्कूल खानपुर में कक्षा 11वीं की छात्रा हैं. वे एक साधारण किसान परिवार से हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद अपनी लगन और मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है.मनीषा की इस सफलता पर क्षेत्रवासियों, शिक्षकों, खेल प्रेमियों और शुभचिंतकों ने उन्हें बधाई देते हुए राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं. उनकी उपलब्धि क्षेत्र की बेटियों और युवा खिलाड़ियों के लिए नई प्रेरणा बनकर उभरी है.

जसपाल राणा मेमोरियल कप–2026 क्या है ?

भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ (NRAI) ने देश के दिग्गज निशानेबाज और कोच रहे स्वर्गीय जसपाल राणा की याद में जुलाई 2026 की 'इंडिया ओपन' प्रतियोगिताओं का नाम बदलकर जसपाल राणा मेमोरियल इंडिया ओपन प्रतियोगिता कर दिया. इस प्रतियोगिता का मकसद उभरती प्रतिभाओं को मंच देना है. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग चैंपियनशिप के लिए तैयार करना है. इस इवेंट्स में नेशनल रैंकिंग और डेवलपमेंट के लिए खास मंच मिलता है जो उभरते हुए युवा खिलाड़ियों के लिए जरूरी है.

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प्रगति पंत अवस्थी वर्तमान में ज़ी राजस्थान न्यूज डिजिटल की जिम्मेदारी संभाल रही है. टीवी और डिजिटल मीडिया में 15 साल से ज्यादा का अनुभव हैं. इससे पहले फर्स्ट इंडिया न्यूज और ईटीवी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में सीनियर पदों पर भी काम कर चुकी हैं. Pragati.Pant@india.com ईमेल के जरिए आप संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप एक्स (https://x.com/zeerajasthan_) और फेसबुक पर (https://www.facebook.com/ZeeRajasthanNews) पर क्लिक कर सकते हैं.
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