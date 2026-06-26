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झालावाड़ में पुलिया के नीचे मिले ससुर और दामाद के शव, पानी की मोटर लेने निकले थे दोनों

Jhalawar News: झालावाड़ के मनोहरथाना क्षेत्र में तलवाड़ा के पास पुलिया के नीचे मध्यप्रदेश निवासी ससुर प्रभुलाल और दामाद गजराज के शव बाइक सहित मिले. दोनों पानी की मोटर लेने आए थे और रात में घर लौटते समय लापता हो गए थे. पुलिस ने पोस्टमार्टम कर जांच शुरू कर दी है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: Jun 26, 2026, 04:53 PM|Updated: Jun 26, 2026, 04:53 PM
झालावाड़ में पुलिया के नीचे मिले ससुर और दामाद के शव, पानी की मोटर लेने निकले थे दोनों
Image Credit: Jhalawar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक पुलिया के नीचे मोटरसाइकिल के साथ दो लोगों के शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. प्रारंभिक जांच के बाद मृतकों की पहचान मध्यप्रदेश निवासी प्रभुलाल और उनके दामाद गजराज के रूप में हुई.

मनोहरथाना अस्पताल में हुई पहचान
पुलिस दोनों शवों को मनोहरथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंची, जहां उनकी पहचान की प्रक्रिया पूरी की गई. पहचान होने के बाद पुलिस ने मृतकों के परिजनों को घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही परिवार के लोग भी अस्पताल पहुंच गए.

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पानी की मोटर लेने आए थे मनोहरथाना
प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रभुलाल और गजराज गुरुवार देर शाम मनोहरथाना क्षेत्र में पानी की मोटर लेने के लिए काशीराम के यहां पहुंचे थे. काम पूरा होने के बाद दोनों देर रात अपने घर लौटने के लिए रवाना हुए थे. इसके बाद से उनका कोई संपर्क नहीं हो सका.

घर नहीं लौटने पर शुरू हुई तलाश
जब देर रात तक दोनों अपने घर नहीं पहुंचे तो परिजनों को चिंता हुई. इसके बाद उन्होंने मध्यप्रदेश और राजस्थान के विभिन्न इलाकों में उनकी तलाश शुरू की. काफी खोजबीन के बावजूद उनका कोई सुराग नहीं मिला.

पुलिया के नीचे मिली बाइक और दोनों के शव
वार सुबह मनोहरथाना थाना क्षेत्र के तलवाड़ा से पहले स्थित एक पुलिया के नीचे दोनों के शव और उनकी मोटरसाइकिल पड़ी हुई मिली. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई शुरू की.

पोस्टमार्टम के बाद आगे होगी कार्रवाई
मनोहरथाना थाना प्रभारी महेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि परिजनों के बयान दर्ज करने के बाद मामला पंजीबद्ध किया जाएगा और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए आगे की जांच की जाएगी. फिलहाल पुलिस घटना के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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