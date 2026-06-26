/झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती

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Jhalawar News: झालावाड़ के जनाना अस्पताल में शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद 16 वर्षीय किशोरी का गर्भपात कराया गया. मामला उस किशोरी से जुड़ा है, जो करीब छह महीने पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. किशोरी झालावाड़ के पास स्थित एक गांव की रहने वाली बताई गई है.
पिता ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा
किशोरी के घर से जाने के बाद उसके पिता ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पिछले दिनों किशोरी को कोटा से दस्तयाब किया.
मेडिकल जांच में 23 सप्ताह की गर्भावस्था की पुष्टि
पुलिस कार्रवाई के बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जांच में पता चला कि वह 23 सप्ताह की गर्भवती है. इसके बाद पूरा मामला अदालत के समक्ष पहुंचा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई.
किशोरी ने बच्चे को जन्म देने से किया इनकार
अदालत में सुनवाई के दौरान किशोरी ने बच्चे को जन्म देने से इनकार करते हुए गर्भपात कराने की अनुमति देने की अपील की. अदालत ने उसकी याचिका पर विचार करते हुए गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी.
कोर्ट के आदेश पर अस्पताल में कराया गया गर्भपात
अदालत के निर्देश के बाद किशोरी को झालावाड़ के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुक्रवार को चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत उसका गर्भपात कराया गया. पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप अस्पताल में संपन्न की गई.
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