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झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती

Jhalawar News: झालावाड़ में 16 वर्षीय किशोरी का अदालत के आदेश पर जनाना अस्पताल में गर्भपात कराया गया. किशोरी 23 सप्ताह की गर्भवती थी और उसने अदालत में बच्चे को जन्म देने से इनकार करते हुए गर्भपात की अनुमति मांगी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: Jun 26, 2026, 04:28 PM|Updated: Jun 26, 2026, 04:28 PM
झालावाड़ में प्रेमी के साथ घर छोड़ने वाली 16 वर्षीय किशोरी का कोर्ट के आदेश पर गर्भपात, 23 सप्ताह की थी गर्भवती
Image Credit: Jhalawar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: झालावाड़ के जनाना अस्पताल में शुक्रवार को अदालत के आदेश के बाद 16 वर्षीय किशोरी का गर्भपात कराया गया. मामला उस किशोरी से जुड़ा है, जो करीब छह महीने पहले अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी. किशोरी झालावाड़ के पास स्थित एक गांव की रहने वाली बताई गई है.

पिता ने प्रेमी के खिलाफ दर्ज कराया था मुकदमा
किशोरी के घर से जाने के बाद उसके पिता ने प्रेमी के खिलाफ पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पिछले दिनों किशोरी को कोटा से दस्तयाब किया.

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मेडिकल जांच में 23 सप्ताह की गर्भावस्था की पुष्टि
पुलिस कार्रवाई के बाद किशोरी का मेडिकल परीक्षण कराया गया. जांच में पता चला कि वह 23 सप्ताह की गर्भवती है. इसके बाद पूरा मामला अदालत के समक्ष पहुंचा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाई गई.

किशोरी ने बच्चे को जन्म देने से किया इनकार
अदालत में सुनवाई के दौरान किशोरी ने बच्चे को जन्म देने से इनकार करते हुए गर्भपात कराने की अनुमति देने की अपील की. अदालत ने उसकी याचिका पर विचार करते हुए गर्भपात की अनुमति प्रदान कर दी.

कोर्ट के आदेश पर अस्पताल में कराया गया गर्भपात
अदालत के निर्देश के बाद किशोरी को झालावाड़ के जनाना अस्पताल में भर्ती कराया गया. शुक्रवार को चिकित्सकीय प्रक्रिया के तहत उसका गर्भपात कराया गया. पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश के अनुरूप अस्पताल में संपन्न की गई.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

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