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झालावाड़ में पत्थरों के नीचे दबा मिला नवजात, शरीर पर मिले चोट के निशान

झालावाड़ जिले के मनोहरथाना कस्बे में एक नवजात शिशु सड़क किनारे झाड़ियों में लावारिस हालत में मिला. राहगीरों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने नवजात को तुरंत मनोहरथाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया.
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: Jun 29, 2026, 04:24 PM|Updated: Jun 29, 2026, 04:24 PM
झालावाड़ में पत्थरों के नीचे दबा मिला नवजात, शरीर पर मिले चोट के निशान
Image Credit: झालावाड़ में सड़क किनारे झाड़ियों में मिला नवजातSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना कस्बे में आज एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक कलयुग मां ने प्रसव के बाद अपने नवजात को सड़क किनारे झाड़ियां में फिंकवा दिया.

राहगीरों की सूचना पर मनोहरथाना पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात को तुरंत ही मनोहरथाना के अस्पताल लाई और उपचार करवा कर झालावाड़ के पालना गृह में भिजवा दिया.

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पत्थर के छोटे टुकड़ों के नीचे दबा मिला नवजात
मामले में जानकारी देते हुए मनोहरथाना थाना प्रभारी महेंद्र यादव ने बताया कि कस्बे के टनटोकरी बालाजी मार्ग पर आज किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा प्रसव के तुरंत बाद ही एक नवजात शिशु को सड़क किनारे फेंक दिया गया. वहां से गुजर रहे राहगीरों को बच्चों की आवाज सुनाई दी, तो वहां पत्थर के छोटे टुकड़ों के नीचे दबा एक नवजात शिशु दिखाई दिया.

राहगीरों की सूचना पर मनोहरथाना पुलिस तुरंत ही मौके पर पहुंची और नवजात को मनोहरथाना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आई और उसका उपचार करवाया. शिशु के शरीर पर भी कुछ चोटों के निशान मिले. हालांकि नवजात की हालात पूरी तरह खतरे से बात बताई जा रही. मनोहरथाना में उपचार के बाद पुलिस द्वारा नवजात शिशु को झालावाड़ जिला अस्पताल के पालना गृह में भेज दिया गया है, जहां उसकी सही देखभाल हो पाएगी.

नवजात के परिजनों की तलाश जारी
इधर, पूरे मामले में मनोहरथाना पुलिस द्वारा जांच की जा रही है, कि इस नवजात को किसने यहां फेंका. फिलहाल अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और नवजात के परिजनों की तलाश की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को वहां कौन छोड़कर गया.

इसके साथ ही पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हाल के दिनों में आसपास के इलाके में किसी महिला का प्रसव हुआ था या नहीं. इसके लिए अस्पतालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है. फिलहाल पुलिस नवजात के माता-पिता की पहचान करने और पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने लाने को कोशिश की जा रही है. वहीं, इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में लोगों ने नवजात को इस तरह लावारिस छोड़ने की घटना पर गहरा दुख और नाराजगी जताई है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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