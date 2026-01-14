Jhalawar: नगरपरिषद ठेकेदार ने किया सुसाइड, भुगतान नहीं होने से था परेशान

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ नगर परिषद के एक ठेकेदार ने देर रात एक निजी होटल में फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली. मृतक प्रवीण चतुर्वेदी झालावाड़ का निवासी था, जो झालावाड़ नगर परिषद में विभिन्न निर्माण कार्यों के ठेके लेता था. मृतक ने एक सुसाइड नोट भी मौके पर छोड़ा है, जिसमें आर्थिक तंगी के कारण सुसाइड का हवाला दिया है.

सुसाइड नोट में लिखा कि उसका बैंक का लोन बकाया है और नगर परिषद से उसका भुगतान कई महीने से अटका हुआ है. ऐसे में वह कर्ज के जाल में फंस गया, जिसके चलते खुदकुशी का कदम उठा रहा है.

मामले में जानकारी देते हुए कोतवाली प्रभारी मुकेश मीणा ने बताया कि शहर के कोटा रोड स्थित एक निजी होटल के कमरे में आज सुबह प्रवीण चतुर्वेदी नामक व्यक्ति का शव फंदे से लटका हुआ मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतार कर जिला अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया. परिजनों ने बताया कि प्रवीन चतुर्वेदी कल शाम से ही घर नहीं पहुंचा था और परिजन उसकी तलाश कर रहे थे. आज सुबह पुलिस द्वारा उसके खुदकुशी करने की सूचना मिली. परिजनों ने बताया कि वह नगर परिषद में ठेकेदारी का काम करता था.

करीब 40 लाख रुपए उसका भुगतान बकाया था. इधर बैंक की देनदारी भी उसकी बाकी थी। जिसके चलते वह आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था, उसी के चलते हुए उसने खुदखुशी का कदम उठाया. इधर पूरे मामले में कोतवाली पुलिस द्वारा परिजनों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच कर रही है.

पढ़िए झालावाड़ की एक और खबर

मकर संक्रांति के अवसर पर झालावाड़ जिले भर में भी आज पतंग बाजी की जमकर धूम रही. अल सुबह से ही युवा बच्चे और महिलाएं छतों पर चढ़ गए और जमकर पतंग बाजी करते नजर आए. हर छत से 'वो काटा' का ही शोर सुनाई दे रहा. पतंग बाजी में न केवल बच्चे बल्कि युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी पीछे नहीं रहे.

मकर संक्रांति पर पतंग बाजी को लेकर झालावाड़ जिले में भी खासा क्रेज है. ऐसे में जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ द्वारा भी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया था, तो वहीं अधिकांश व्यापारियों ने भी अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर अपना समय पतंगबाजी में परिवार के साथ ही बिताया.

झालावाड़ जिला मुख्यालय तथा झालरापाटन में भी घरों की छतों पर जगह-जगह डीजे दिखाई दिए, जिनकी तेज धुनों के साथ युवा झूमते हुए और पतंग बाजी के पेंच लड़ाते दिखे. उधर संक्रांति के अवसर पर झालावाड़ शहर की पतंग मांझा की दुकानों पर युवाओं की खासी भीड़ दिखाई दी. पतंग विक्रेताओं ने भी आकर्षक पतंगों से खरीदारों को प्रभावित और आकर्षित किया.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-