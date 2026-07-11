/झालावाड़ में शादी नहीं कराई तो भतीजे ने कर दी ताऊ की हत्या, धारदार गंडासी किया हमला

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के सारोलाकलां थाना पुलिस ने गाडरवाड़ा नूरजी गांव में शादी की बात को लेकर अपने ही ताऊ की निर्मम हत्या करने के मामले का खुलासा करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में स्वीकार किया कि शादी को लेकर हुए विवाद की रंजिश में उसने ताऊ पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया.

झालावाड़ एसपी अमित बुढ़ानिया ने बताया कि 9 जुलाई 2026 की रात गाडरवाड़ा नूरजी निवासी जगन्नाथ बैरवा की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी. इस संबंध में 10 जुलाई को मृतक के पुत्र सत्यवान बैरवा ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया था, कि रात करीब नौ बजे जगन्नाथ बैरवा अपने बाड़े में घूम रहे थे.

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ताऊ पर ताबड़तोड़ वार

इसी दौरान उनका भतीजा कुलदीप हाथ में धारदार गंडासी लेकर वहां पहुंचा और आते ही जगन्नाथ पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. हमले में जगन्नाथ गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़े. शोर सुनकर परिजन और ग्रामीण मौके की ओर दौड़े, तो आरोपी वहां से फरार हो गया. घायल को तत्काल झालावाड़ अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी भागचन्द्र मीणा एवं डीएसपी गरीमा जिंदल के सुपरविजन ने थानाधिकारी बुद्धराम के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया. टीम ने एफएसएल टीम की सहायता से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए और मुखबिर सूचना एवं तकनीकी अनुसंधान के आधार पर आरोपी कुलदीप बैरवा को गिरफ्तार कर लिया.

कुंवारा रखना चाहता था ताऊ

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि वह शराब पीने का आदी है. उसके ताऊ ने अपने दोनों बेटों की शादी कर दी, लेकिन उसे कुंवारा रखना चाहता था, इसी बात से वह नाराज था.

आरोपी ने बताया कि मौका मिलते ही उसने ताऊ जगन्नाथ को अकेला देखकर धारदार हथियार से हमला कर दिया. घटना के दौरान आसपास लोग जमा होने लगे तो वह मौके से फरार होकर खेतों में जाकर छिप गया, जहां पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले में पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के प्रयास किए जा रहे हैं.