रंग में पड़ा भंग, झालावाड़ में पिचकारी से चली गई बच्चे के आंखों की रोशनी!

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में होली से पहले की एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पिचकारी से एक बच्चे की आंखों की 50 प्रतिशत रोशन चली गई.
Jhalawar News: कुछ ही दिनों में होली आने वाली है, जिसको लेकर खूब तैयारियां की जा रही हैं. इसके चलते ही राजस्थान के झालावाड़ जिले में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पिचकारी की वजह से एक बच्चे की आंखों की 50 प्रतिशत रोशन चली गई.
ये पूरी घटना जिले के सारोलाकलां की है, जहां कोल्ड ड्रिंक भरी पिचकारी से बच्चे की आंख जलने लगी. इसके बाद 9 वर्षीय मनीष के पिता हुकुमचंद धाकड़ बीते दिन इलाज के लिए कोटा के एमबीएस अस्पताल के नेत्र रोग विभाग लेकर गए, तो ऐसी पिचकारी देख डॉक्टर भी हैरान रह गए.
बच्चे की आंख में गई कोल्ड ड्रिंक
वहीं, नेत्र रोग विभाग की सीनियर प्रोफेसर डॉ. जयश्री सिंह ने बताया कि बच्चे की आंख में कोल्ड ड्रिंक जाने की वजह से कॉर्निया को नुकसान हुआ है, जिसके कारण उसे देखने में परेशानी हो रही है. कोल्ड ड्रिंक से आंख में एलकली बर्न से अल्सर बन गया है. इसको लेकर डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारी पर प्रशासन को रोक लगा देनी चाहिए.
बच्चे को कोटा किया गया रैफर
घरवालों के मुताबिक, बच्चे ने स्कूल के बाहर से कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारी खरीदी थी. खेलते वक्त गलती से कोल्ड ड्रिंक आंख में चली गई, जिसके बाद बच्चे को दिखना कम हो गया. इसके बाद पहले बच्चे को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र झालावाड़ जिले के सारोलाकलां में ले जाया गया लेकिन उसको कोई आराम नहीं पड़ा. फिर बच्चे को कोटा रैफर कर दिया गया और उसका यहां इलाज शुरू किया गया.
बच्चे की आंख 50 प्रतिशत तक खराब
डॉ. ने बताया कि आंख में शर्करा युक्त या गैस वाले पेय पदार्थ जाने से कॉर्निया को नुकसान हो सकता है. बच्चा देर से अस्पताल पहुंचा है. इससे बच्चे की आंख 50 प्रतिशत तक खराब हुई है. इसके चलते पहले बच्चे की आंख दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की जाएगी. अगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट करना होगा.
डॉ. ने प्रशासन से की अपील
डॉ. ने प्रशासन से अपील करते हुए कहा कि कोल्ड ड्रिंक वाली पिचकारियों की बिक्री पर रोक लगाई जाए. इसके साथ ही अभिभावकों से भी कहा कि वे बच्चों को इस तरह के खिलौनों से दूर रखें.
