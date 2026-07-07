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Jhalawar: नेशनल हाइवे पर ट्रकों से लूट का आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने जंगल से दबोचा

झालावाड़ में  नेशनल हाईवे पर ट्रकों से लूट और चोरी करने वाली गैंग के बदमाश को गिरफ्तार किया. आरोपी पर 20 हजार रुपये का इनाम घोषित था और वह पुलिस की टॉप टेन हार्डकोर अपराधियों की सूची में शामिल था.  
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: Jul 07, 2026, 05:41 PM|Updated: Jul 07, 2026, 05:41 PM
Jhalawar: नेशनल हाइवे पर ट्रकों से लूट का आरोपी इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने जंगल से दबोचा
Image Credit: Jhalawar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ के सदर थाना पुलिस ने बीते दिनों नेशनल हाईवे पर ट्रकों की रस्सियां काटकर माल चुराने व लूट की वारदात को अंजाम देने के मामले में सक्रिय गैंग के सदस्य इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है. आरोपी राजेंद्र कंजर रलायती कंजर डेरे का निवासी है, जिस पर पुलिस द्वारा 20 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था.

मिट्टी के कट्टे रखकर ट्रकों को डाइवर्ट किया

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मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि बीते दिनों झालावाड़ के नेशनल हाईवे 52 के फोरलेन बाइपास पर ट्रकों व अन्य वाहन चालकों से लूट की वारदातों की शिकायत मिली थी. एक ट्रक चालक द्वारा सदर थाना पुलिस को शिकायत दी गई थी, जिसमें बताया था कि कुछ बदमाशों द्वारा नेशनल हाईवे फोरलेन पर मिट्टी के कट्टे रखकर ट्रकों को डाइवर्ट किया गया था.

ट्रक चालक ने वाहन को नीचे उतरा तो बदमाश ट्रक पर चढ़ गई और रस्सी काटकर माल चुराने लगे. ट्रक चालक ने केबिन से बाहर निकलने का प्रयास किया, तो हथियार दिखाकर धमका दिया और माल लूटकर फरार हो गए. शिकायत के बाद सदर थाना पुलिस की टीम द्वारा रात्रि गश्त शुरू की गई.

इस दौरान लुटेरी गैंग के सदस्य मिट्टी के कट्टों को ले जाते नजर आए. पुलिस टीम ने पीछा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि मुख्य आरोपी राजेंद्र कंजर मौके से फरार हो गया था. मामले में सदर थाना पुलिस ने टीम गठित की और आरोपी ईनामी बदमाश राजेंद्र कंजर को रलायती के जंगल से गिरफ्तार कर लिया.

2 हजार रुपये का इनाम भी किया गया था घोषित

एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि आरोपी राजेंद्र कंजर सदर थाने के टॉप टेन हार्डकोर अपराधियों में शामिल है. आरोपी द्वारा नेशनल हाईवे पर लूट के अलावा कोतवाली थाना क्षेत्र में दो बाइक चोरी का भी आरोप है. इसके साथ ही फोरलेन पर ही एक बाइक चालक को चाकू मारकर लूट लेने के मामले में भी आरोपी वांछित था.

ऐसे में पुलिस द्वारा हार्डकोर अपराधी राजेंद्र कंजर पर 2 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था. पुलिस अब आरोपियों से गिरोह के अन्य सदस्यो के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.
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