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MP दुष्यंत सिंह की रेल मंत्री से मुलाकात, राजगढ़, खिलचीपुर और बीना के लिए नई ट्रेनों की मांग

Jhalawar News: सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने राजगढ़ और बीना के लिए नई ट्रेनें चलाने की मांग की. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByMahesh parihar
Published:Mar 25, 2026, 01:50 PM IST | Updated:Mar 25, 2026, 01:50 PM IST

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MP दुष्यंत सिंह की रेल मंत्री से मुलाकात, राजगढ़, खिलचीपुर और बीना के लिए नई ट्रेनों की मांग

Jhalawar News: राजस्थान के बारां सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर राजगढ़ और बीना के लिए नई ट्रेनें चलाने की मांग की है. उन्होंने बारां,अटरू, सालपुरा, छबड़ा, भवानीमंडी, चौमहला एवं आमेटा स्टेशनों पर लंबी दूरी की ट्रेनों के ठहराव से संबंधित विषय भी रखे.

इस दौरान क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति (जेडआरयूसीसी) के सदस्य धीरज गुप्ता ने भी रेल यात्री सुविधाओं के विस्तार पर चर्चा की. इस अवसर पर रेल मंत्री को 17 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया.

सांसद दुष्यंत सिंह ने रेल मंत्री से चर्चा करते हुए सिरसा-कोटा एक्सप्रेस ट्रेन को राजगढ़, कोटा-घाटोली मैमू को खिलचीपुर, कोटा-चौमहला मेमू को उज्जैन एवं श्रीगंगानगर-झालावाड़ एक्सप्रेस को अकलेरा तक बढ़ाने की मांग रखी.

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झालावाड़ से गुरुग्राम के बीच नई ट्रेन
उन्होंने कोटा से बीना तक नई मैमू के संचालन एवं बारां को दिल्ली से जोड़ने की आमजन की मांग को रेल मंत्री के समक्ष दोहराया. सांसद ने कहा कि झालावाड़ से गुरुग्राम के बीच नई ट्रेन के संचालन होता है तो यह इको एवं धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से अच्छा होगा.

रेलवे को सबसे अधिक आय देने वाला स्टेशन
सांसद दुष्यंत सिंह ने भवानीमंडी में पश्चिम एक्सप्रेस के साथ इंदौर-नई दिल्ली एक्सप्रेस, कामाख्या-गांधीधाम, गरभा एक्सप्रेस व बांद्रा- गाजीपुर ट्रेनों के ठहराव की जरूरत बताई. उन्होंने बताया कि संतरे व धनिए के उत्पादन के साथ औद्योगिक इकाई की उपस्थिति के चलते भवानीमंडी झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र का रेलवे को सबसे अधिक आय देने वाला स्टेशन है.

रेल मंत्री ने समाधान का दिया आश्वासन
उन्होंने चौमहला में गांधीधाम-वैष्णो देवी और डॉ. अंबेडकर नगर-नई दिल्ली सुपरफास्ट के ठहराव नागेश्वर उन्हेल तीर्थ के परिप्रेक्ष्य में ठहराव की बात रखी. उन्होंने कोटा से मथुरा, बीना एवं रतलाम के बीच संचालित मैमू ट्रेनों में लागू एक्सप्रेस किराए को संशोधित कर साधारण श्रेणी का किराया लागू करने की भी मांग रखी. रेल मंत्री ने समस्त विषयों पर जांच करवाकर शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया है.
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