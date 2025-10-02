झालावाड़ में पति-पत्नी मिलकर बना रहे थे नकली नोट, पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम और चंडीगढ़ पुलिस ने एक संयुक्त अभियान चलाकर नकली भारतीय करेंसी बनाने और उसे बाजार में खपाने वाले एक बड़े अंतर-राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस कार्रवाई में एक शातिर दंपति को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से लाखों रुपए के नकली नोट बरामद किए गए.

चंडीगढ़ से मिला सुराग

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब चंडीगढ़ पुलिस ने नकली करेंसी के कारोबार में लगे दो आरोपियों- गौरव और विक्रम को गिरफ्तार किया. उनके पास से 500-500 के नोटों में कुल 10 लाख 19 हजार रुपए की नकली करेंसी जब्त की गई. पूछताछ में इन आरोपियों ने खुलासा किया कि उन्हें यह खेप झालावाड़ से कुरियर के जरिए मिली थी.

झालावाड़ में छिपे थे आरोपी

चंडीगढ़ पुलिस से मिली इस सूचना के बाद, झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम तुरंत सक्रिय हो गई. उन्होंने लगभग 100 सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिससे एक संदिग्ध महिला की पहचान हुई. इसके बाद, दोनों राज्यों की पुलिस ने मिलकर झालरापाटन के चंद्रावती ग्रोथ सेंटर में एक किराए के मकान पर छापा मारा.

पुलिस ने मौके से गिरोह के सरगना आरोपी दंपति जितेंद्र और रजनी शर्मा को गिरफ्तार कर लिया. दोनों मूल रूप से उज्जैन के रहने वाले हैं और अपनी पहचान छिपाकर यहाँ रह रहे थे.

12 लाख के नकली नोट जब्त

छापेमारी के दौरान पुलिस ने मौके से करीब 12 लाख रुपए की नकली भारतीय करेंसी बरामद की. इसके अलावा, नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले उपकरण जैसे प्रिंटर, लैपटॉप, कागज, स्याही, कटर और स्कैनर भी जब्त कर लिए गए. झालावाड़ के पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को आगे की पूछताछ के लिए चंडीगढ़ ले जाया गया है. उम्मीद है कि उनसे इस बड़े रैकेट के बारे में और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

