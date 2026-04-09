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MP दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा का कामखेड़ा बालाजी से आगाज, पूर्व CM राजे ने झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

Jhalawar News:  राजस्थान के झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा का शुभारंभ कामखेड़ा बालाजी धाम से हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पूजा-अर्चना के बाद पदयात्रा को झंडी दिखाई. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByMahesh parihar
Published:Apr 09, 2026, 04:45 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 04:45 PM IST

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MP दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा का कामखेड़ा बालाजी से आगाज, पूर्व CM राजे ने झंडी दिखाकर किया शुभारंभ

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा के चौथे चरण का आज मनोहर थाना विधानसभा क्षेत्र के कामखेड़ा बालाजी धाम से आगाज हुआ. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कामखेड़ा बालाजी धाम में पूजा-अर्चना के बाद पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया. इस दौरान मनोहरथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन, पूर्व आरपीएससी अध्यक्ष श्यामसुंदर शर्मा सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी कार्यकर्ता गण मौजूद रहे.

सांसद दुष्यंत सिंह की जनसंवाद पदयात्रा का आज से मनोहरथाना विधानसभा क्षेत्र के कामखेड़ा बालाजी धाम से शुभारंभ हुआ है. पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पदयात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में कामखेड़ा पहुंची और सांसद पुत्र दुष्यंत सिंह के साथ कामखेड़ा बालाजी की पूजा अर्चना की. इस दौरान सांसद दुष्यंत सिंह व पूर्व सीएम वसुंधरा राजे सहित मौजूद भाजपा नेताओं ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया.

इसके बाद पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह ने सिंचाई योजनाओं से जुड़े 126 करोड़ रुपये लागत के 10 कार्यों का शिलान्यास भी किया. इसके बाद मंदिर परिसर के बाहर ही एक जनसभा का भी आयोजन किया गया. मनोहरथाना विधायक गोविंद रानीपुरिया ने अपने समर्थ को सहित पूर्व सीएम वसुंधरा राजे व सांसद दुष्यंत सिंह को 51 किलो का हार और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया.

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35 साल पुराना नाता

जनसभा को संबोधित करते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने पदयात्रा में शामिल होने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि 4 दिवसीय उनकी पदयात्रा के दौरान वे विभिन्न गांवों में पहुंचकर लोगों की जन समस्याओं को सुन उनका त्वरित निस्तारण करेंगे.

पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने भी जनसभा को संबोधित किया उन्होंने कहा कि झालावाड़ जिले से उनका 35 साल पुराना नाता है. मतदाताओं के साथ उनका जुड़ाव एक परिवार की तरह है. बीते 35 सालों में झालावाड़ जिले के विकास के लिए निरंतर काम किए गए.

लोगों की समस्याओं को लेकर ली चुटकी

अब सांसद दुष्यंत सिंह द्वारा आमजन की समस्याओं के निस्तारण के लिए पदयात्रा निकाली जा रही है, जिसे सफल बनाने के लिए सभी लोगों का साथ मिल रहा है. वसुंधरा राजे ने इस दौरान लोगों की समस्याओं को लेकर चुटकी भी ली. उन्होंने कहा कि लोग कहते हैं कि मेरा काम नहीं हुआ करवाओ, भैया मैं नहीं लड़ सकती, जब मेरा ही चला गए और मैं नहीं बचा सकी. संबोधन के बाद वसुंधरा राजे ने सांसद दुष्यंत सिंह की पदयात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. 4 दिवसीय पदयात्रा का 12 अप्रैल को दांगीपुरा में समापन होगा.
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