Jhalawar News: काली माता की पूजा-अर्चना के साथ शुरू हुई 'काले सोने' की चिराई

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिला के गंगधार क्षेत्र में काला सोना कही जाने वाली अफीम की खेती इन दिनों अपने शबाब पर है. यहां अफीम की खेती केवल आजीविका का साधन ही नहीं, बल्कि गहरी धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा कार्य भी मानी जाती है. खेतों में अफीम के पौधों पर डोडा पकने लगा है और इसके साथ ही विधि-विधान से पूजा-अर्चना का दौर भी शुरू हो गया है.

क्षेत्र के ही कोलवी गांव के किसान करणसिंह परमार ने परिवार सहित खेत पर काली माता की स्थापना कर विधिवत पूजा-अर्चना की. पंडित बाबू व्यास ने मंत्रोच्चार के साथ पूजा सम्पन्न कराई.

अफीम की खेती में चीरा लगाने से पहले खेत की मुंडेर पर काली माता की पूजा की जाती है. शुभ मुहूर्त में पांच या सात डोडों की विशेष पूजा की परंपरा निभाई जाती है, इसके बाद ही पके हुए डोडों पर चीरा लगाया जाता है.

किसानों के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक चिराई की प्रक्रिया नियमित रूप से जारी रहेगी. चीरा लगाने के बाद डोडों से निकलने वाले दूध को एकत्र किया जाता है. इसके लिए किसान सूर्योदय से पहले ही परिवार के साथ नंगे पांव खेतों में पहुंचते हैं. विशेष प्रकार के औजार से डोडों की चिराई कर छरपले में अफीम का दूध इकट्ठा किया जाता है.

किसान लक्ष्मण सिंह और करण सिंह ने बताया कि इस दौरान फसल की विशेष निगरानी भी रखी जाती है, ताकि पशु, पक्षी या तस्कर किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचा सकें. क्षेत्र में अफीम उत्पादन किसानों की आर्थिक रीढ़ माना जाता है. वहीं, इससे जुड़ी धार्मिक मान्यताएं इस खेती को एक विशेष पहचान भी प्रदान करती हैं.

किसानों का कहना है कि सरकार द्वारा निर्धारित नाप तोल के अनुसार, अफीम का उत्पादन देना अनिवार्य होता है. यदि किसी कारण से माल में कमी रह जाती है तो उसकी भरपाई भी किसान को ही करनी पड़ती है. किसानों के मुताबिक, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि कई बार पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है. ऐसे में तैयार फसल खराब होने का खतरा बना रहता है.

कुल मिलाकर अफीम की खेती मेहनत, जोखिम और लगातार निगरानी का काम है, जिसमें किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के साथ-साथ सरकारी नियमों की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है.

