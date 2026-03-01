Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Jhalawar News: पड़ोसी से हुई बीवी की लड़ाई, फिर गुस्साए पति ने पत्नी के...

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ की कालीदास कॉलोनी में पति ने पत्नी के सिर पर फावड़े से वार किया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई. फिलहाल इस मामले में पुलिस की जांच जारी है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByMahesh parihar
Published:Mar 01, 2026, 01:08 PM IST | Updated:Mar 01, 2026, 01:08 PM IST

Trending Photos

Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!
5 Photos
Udaipur news

Udaipur: सलूंबर में स्लीपर कोच धू-धू कर जली, चलती बस बनी आग का गोला!

होली से पहले ही तपने लगा राजस्थान, सूरज दिखा रहा तेवर! पढ़ें आज का वेदर अपडेट
7 Photos
rajasthan weather update

होली से पहले ही तपने लगा राजस्थान, सूरज दिखा रहा तेवर! पढ़ें आज का वेदर अपडेट

मार्च लगते ही हुई भीषण गर्मी की एंट्री! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, बढ़ती तपिश से लोग हुए बेहाल
6 Photos
Rajasthan ka Thermometer

मार्च लगते ही हुई भीषण गर्मी की एंट्री! बाड़मेर-फतेहपुर 36°C पार, बढ़ती तपिश से लोग हुए बेहाल

Alwar: पांडवों से द्वारा स्थापित अद्भुत शिव धाम, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार बदलता है रंग!
7 Photos
Rajasthan Temple

Alwar: पांडवों से द्वारा स्थापित अद्भुत शिव धाम, जहां शिवलिंग दिन में 3 बार बदलता है रंग!

Jhalawar News: पड़ोसी से हुई बीवी की लड़ाई, फिर गुस्साए पति ने पत्नी के...

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ की कालीदास कॉलोनी में एक पति ने फावड़े से वार कर अपनी पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया.

मंगलवार रात हुई इस घटना में घायल पत्नी चंदाबाई ने रविवार सुबह झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.

आईसीयू में किया था भर्ती

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

परिजनों के अनुसार, मंगलवार रात 40 वर्षीय चंदाबाई का उसके पड़ोसी से किसी बात पर झगड़ा हो गया था. इस विवाद से नाराज होकर पति रामकिशन ने चंदाबाई के सिर पर फावड़े से हमला कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गई. परिजन तुरंत चंदाबाई को एसआरजी अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया था.

शराब पीकर पत्नी से करता था मारपीट

रविवार सुबह करीब 6 बजे उनकी मौत हो गई. कोतवाली पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामले में अनुसंधान शुरू कर दिया है. पुलिस ने घटना के तुरंत बाद आरोपी पति रामकिशन को हिरासत में ले लिया था. परिजनों ने बताया कि रामकिशन आए दिन शराब पीकर चंदाबाई के साथ मारपीट करता था. फिलहाल मामले में जांच जारी है.

कोटा में विवाहिता की मौत

वहीं, कोटा के गुमानपुरा थाना क्षेत्र में एक विवाहिता की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत के बाद मामला तूल पकड़ गया. मृतका प्रतिमा, मूल रूप से उत्तर प्रदेश की रहने वाली थी, जिसकी छह वर्ष पूर्व कोटा के छावनी रामचंद्रपुरा निवासी गजराज सिंह से शादी हुई थी. मौत के बाद पीहर पक्ष ने हत्या और दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शव को एमबीएस अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में रखवा दिया.

दहेज के लिए किया जाता था प्रताड़ित

मृतका के पिता सत्येंद्र सिंह का आरोप है कि विवाह के बाद संतान नहीं होने के कारण ससुराल पक्ष उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करता था. वहीं, पति गजराज सिंह का कहना है कि प्रतिमा के पेट में गठान थी, जिसके उपचार के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

गुमानपुरा थाना के एसआई देवकीनंदन ने बताया कि दोनों पक्षों को समझाइश की गई है. रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJhalawar News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news