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झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के खारपा गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या का मामला सामने आया है. मृतका बीना बाई का शव उसके घर में लहूलुहान हालत में मिला. घटना के वक्त उसका पति घर से गायब था. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: Jun 17, 2026, 06:46 PM|Updated: Jun 17, 2026, 06:46 PM
झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार
Image Credit: Rajasthan Crime

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के खारपा गांव में देर रात सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी.

घटना का पता उस समय चला जब परिजनों को विवाहित बीना बाई का शव लहूलुहान हालत में खुद के ही घर में पड़ा मिला. मृतका का पति छोटूलाल भी घर से गायब था. परिजनों की सूचना मिलते ही अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी मय पुलिस जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंचे.

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घर में पड़ा मिला विवाहिता का शव
मौके पर विवाहिता बीना बाई का शव पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे. पुलिस ने घटनास्थल के की जांच हेतु FSL टीम को भी मौके पर बुलाया. फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है.

मामले में जानकारी देते हुए अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम ने बताया कि सूचना मिली थी कि खारपा गांव में पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है. सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां विवाहित बीना बाई का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था.


पति-पत्नी दोनों रहते थे अकेले
पुलिस ने शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है. वहीं FSL टीम को बुलाकर भी मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं. फिलहाल परिजनों द्वारा जताए गए संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति छोटूलाल को डिटेन कर लिया है. आरोपी छोटूलाल और उसकी पत्नी बीना बाई घर दोनों ही घर में अकेले रहते थे.

संभवतया देर शाम को उनके बीच कोई विवाद हुआ होगा, जिसके बाद पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. बहरहाल अकलेरा पुलिस द्वारा आरोपी पति को डिटेन कर लिया गया है और मृतक महिला के परिजनों को भी सूचना दे दी है, जिनके पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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