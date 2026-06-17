/झालावाड़ के एक घर में खून से लथपथ मिली पत्नी, पति घर से था फरार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा थाना क्षेत्र के खारपा गांव में देर रात सात जन्मों तक साथ निभाने का वादा करने वाले एक पति ने अपनी पत्नी की निर्मम तरीके से हत्या कर दी.

घटना का पता उस समय चला जब परिजनों को विवाहित बीना बाई का शव लहूलुहान हालत में खुद के ही घर में पड़ा मिला. मृतका का पति छोटूलाल भी घर से गायब था. परिजनों की सूचना मिलते ही अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम चौधरी मय पुलिस जाप्ते के घटनास्थल पर पहुंचे.

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घर में पड़ा मिला विवाहिता का शव

मौके पर विवाहिता बीना बाई का शव पड़ा हुआ था, जिसके शरीर पर कई जगह गंभीर चोटों के निशान थे. पुलिस ने घटनास्थल के की जांच हेतु FSL टीम को भी मौके पर बुलाया. फिलहाल पुलिस ने महिला के शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है.

मामले में जानकारी देते हुए अकलेरा थाना प्रभारी धर्माराम ने बताया कि सूचना मिली थी कि खारपा गांव में पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है. सूचना मिलते ही अकलेरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जहां विवाहित बीना बाई का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ था.



पति-पत्नी दोनों रहते थे अकेले

पुलिस ने शव को अकलेरा अस्पताल की मोर्चरी भिजवा दिया है. वहीं FSL टीम को बुलाकर भी मौके से साक्ष्य जुटाए गए हैं. फिलहाल परिजनों द्वारा जताए गए संदेह के आधार पर पुलिस ने आरोपी पति छोटूलाल को डिटेन कर लिया है. आरोपी छोटूलाल और उसकी पत्नी बीना बाई घर दोनों ही घर में अकेले रहते थे.

संभवतया देर शाम को उनके बीच कोई विवाद हुआ होगा, जिसके बाद पति ने अपनी ही पत्नी को मौत के घाट उतार दिया. बहरहाल अकलेरा पुलिस द्वारा आरोपी पति को डिटेन कर लिया गया है और मृतक महिला के परिजनों को भी सूचना दे दी है, जिनके पहुंचने के बाद शव का पोस्टमार्टम होगा.

