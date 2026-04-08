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Jhalawar: 7 लाख सुपारी देकर रची गई थी हत्या की साजिश, पुलिस ने वारदात से पहले ही आरोपी को दबोचा

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले की खानपुर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने पुरानी रंजिश में 7 लाख रुपये की सुपारी देकर युवक की हत्या कराने की साजिश रचने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया. 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByMahesh parihar
Published:Apr 08, 2026, 06:57 PM IST | Updated:Apr 08, 2026, 06:57 PM IST

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Jhalawar: 7 लाख सुपारी देकर रची गई थी हत्या की साजिश, पुलिस ने वारदात से पहले ही आरोपी को दबोचा

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले की खानपुर थाना पुलिस व डीएसटी टीम ने आपसी पुरानी रंजिश में 7 लाख रुपये की सुपारी देकर युवक की हत्या करवाने की साजिश का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. ऐसे में पुलिस की तत्परता से एक निर्दोष व्यक्ति की जान बची है.

मामले की जानकारी देते हुए झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि फरियादी ने पुलिस को सूचना देकर बताया था कि आरोपी धनराज मीणा निवासी लाखाखेड़ी खानपुर का इलाके के दुर्गाशंकर नागर से पुराना विवाद चल रहा है. इसी पुरानी रंजिश में आरोपी ने उसकी हत्या करवाने के लिए उसे सात लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या के लिए उकसाया था.

वहीं, आरोपी ने ना केवल हत्या के लिए उकसाया बल्कि परिवादी को दुर्गाशंकर का घर दिखाया और उसे कुल्हाड़ी और चाकू जैसे धारदार हथियारों से हमला करने के लिए कहा. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देख परिवादी द्वारा पेश किए गए मोबाइल की जांच की, जिसमें आरोपी और परिवादी के बीच हुई बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग मिली.

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पुलिस ने रिकॉर्डिंग्स का वॉइस एनालिसिस और ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की, जो अहम सबूत बना, जिसके आधार पर खानपुर पुलिस व डीएसटी टीम ने आरोपी धनराज को हत्या का षड्यंत्र रचने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने बताया कि आरोपी और उसके पिता के खिलाफ पूर्व में भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं.

पढ़िए झालावाड़ क्राइम की एक और खबर
झालावाड़ जिले के मनोहरथाना कस्बे के बीनागंज रोड पर एक दुकान में देर रात तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि 8-10 लोगों ने दुकान में घुसकर दुकानदार को पीटा और सामान तोड़ दिया. इस घटना में दुकान मालिक को एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. पीड़ित ने मनोहरथाना थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.

पीड़ित लेखराज लोधा ने बताया कि उनकी दुकान बीनागंज रोड स्थित नायरा पेट्रोल पंप के सामने है. वह किराने और कोल्ड ड्रिंक की दुकान चलाते हैं. देर शाम जब वह खाना खा रहे थे और दुकान पर उनका कर्मचारी नीरज लोधा मौजूद था. उसी दौरान बोलेरो गाड़ी से नौ दस व्यक्ति लाठियां लेकर आए और दुकान पर हमला कर दिया। उन्होंने दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी.
जब लेखराज के भाई रामचंद्र लोधा बीच-बचाव करने आए, तो हमलावरों ने उन पर भी हमला कर दिया, जिससे उन्हें भी चोटें आईं.

हमलावरों ने दुकान में लगी जाली, फ्रिज और अन्य सामान को तोड़ दिया, जिससे लगभग एक लाख रुपये से अधिक का नुकसान हुआ. लेखराज ने प्रकाश भील, हेमराज लोधा, जुगल किशोर लोधा, पानमल लोधा सहित अन्य पर हमले का आरोप लगाया है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी आया है, जिसमें हमलावर मारपीट व तोड़फोड़ करते दिख रहे.

पीड़ित ने बताया कि ये लोग शराब कंपनी के कर्मचारी है, जो उन्हें दुकान पर अवैध शराब बेचने का दबाव बना रहे थे. लेखराज लोधा ने शराब की ब्रांच लेने से इनकार किया, तो हमलावरों ने उनकी दुकान पर हमला कर मारपीट और तोड़फोड़ की.
मनोहरथाना थानाप्रभारी धनराज गोचर ने बताया कि इस मामले में शिकायत मिली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच जारी है.
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