/झालावाड़ में सड़क किनारे मिला था नवजात, अब मिलेगा नया परिवार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना कस्बे के टनटोकरी बालाजी मार्ग पर पांच दिन पहले लावारिस अवस्था में मिले नवजात बालक को आखिरकार सुरक्षित आश्रय मिल गया.

आज जिला अस्पताल पहुंची बाल कल्याण समिति ने नवजात को अपने संरक्षण में लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी. ऐसे में अब बालक को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी के माध्यम से नियमानुसार 60 दिनों बाद गोद दिलाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

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बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा, सदस्य गजेंद्र सेन तथा समिति की टीम जनाना अस्पताल पहुंची. यहां उप अधीक्षक डॉ. राधेश्याम बैरवा की मौजूदगी में अस्पताल प्रशासन ने नवजात को समिति के सुपुर्द किया. इसके बाद बालक को राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी में प्रवेश दिलाया गया.

मामले में जानकारी देते हुए समिति अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा ने बताया कि मनोहरथाना टनटोकरी बालाजी मार्ग पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नवजात को छोड़ दिया गया था. पुलिस को सूचना मिलने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार और देखभाल की जा रही थी.

उन्होंने बताया कि 60 दिनों बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने और बालक को 'लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन' घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण के नियमों के अनुसार उसे योग्य दंपती को गोद दिया जाएगा. बाल कल्याण समिति के सदस्य गजेंद्र सेन ने बताया कि नवजात पूरी तरह स्वस्थ है. उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी और एजेंसी में उसके पोषण, देखभाल और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा.

इस दौरान शिशु गृह के कोऑर्डिनेटर दीपक गौतम, मेल नर्स शारिक बेग, एनआईसीयू प्रभारी परमेश्वर गुप्ता, ड्यूटी डॉक्टर सहित अस्पताल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा. अस्पताल प्रशासन और बाल कल्याण समिति ने नवजात के सुरक्षित भविष्य के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया.

गौरतलब है कि पांच दिन पहले मनोहरथाना टनटोकरी बालाजी मार्ग पर नवजात के मिलने की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी थी. समय रहते उसे सुरक्षित अस्पताल पहुंचा दिया गया, जिससे उसकी जान बच सकी. अब कानूनी संरक्षण मिलने के बाद उसके बेहतर भविष्य की राह भी प्रशस्त हो गई है. बाल कल्याण समिति का सदस्य गजेंद्र सेन बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अज्ञात बालक का जल्द ही नामकरण किया जाएगा.