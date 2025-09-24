झालावाड़ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, गुजरात से पकड़ा गया मोस्ट वांटेड बदमाश!

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अकलेरा थाना पुलिस ने जाली नोट (फेक करेंसी) बनाने और बाजार में चलाने के मामले में पिछले दो साल से फरार चल रहे 10 हजार के इनामी बदमाश अमरचंद उर्फ राधे मीणा को गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार किया है. आरोपी अपनी पहचान छिपाकर वहां रह रहा था और पुलिस की मोस्ट टॉप 10 अपराधियों की सूची में भी शामिल था.

कैसे पकड़ा गया आरोपी?

झालावाड़ के एसपी अमित कुमार ने बताया कि अमरचंद उर्फ राधे मीणा, जाली नोट के एक बड़े गिरोह का हिस्सा था. दो साल पहले अकलेरा पुलिस ने छोटूलाल, नवीन और एक अन्य युवक को 500-500 रुपये के नकली नोटों के साथ पकड़ा था. उस समय पूछताछ के दौरान राधे मीणा का नाम सामने आया था, लेकिन वह पुलिस के हाथ लगने से पहले ही फरार हो गया था. तब से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी.

राधे मीणा का आपराधिक इतिहास

जाली नोट के इस रैकेट का मास्टरमाइंड राधे मीणा काफी शातिर है. पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए कई प्रयास किए और उस पर 10 हजार रुपये का इनाम भी घोषित किया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस को सूचना मिली कि वह गुजरात के अहमदाबाद में पहचान बदलकर छिपा हुआ है. इसके बाद एक टीम अहमदाबाद भेजी गई, जिसने उसे सफलतापूर्वक गिरफ्तार कर लिया. राधे मीणा का आपराधिक इतिहास काफी पुराना है. उसके खिलाफ केवल झालावाड़ ही नहीं, बल्कि अजमेर सिटी, ब्यावर और यहां तक कि नई दिल्ली की क्राइम ब्रांच में भी जाली नोट तैयार करने और उन्हें बाजार में चलाने के कई मामले दर्ज हैं. यह गिरफ्तारी न सिर्फ अकलेरा पुलिस, बल्कि पूरे झालावाड़ जिले के लिए एक बड़ी कामयाबी है.



