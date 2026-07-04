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वन विभाग में रिश्वत का खेल बेनकाब, RFO और ड्राइवर 15 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार

झालावाड़ में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम रैगर और विभागीय वाहन चालक फिरोज को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया. दोनों पर परिवहनकर्ताओं से वन विभाग की अनुमति और पास जारी करने के बदले मासिक रिश्वत मांगने का आरोप है. 
 

Edited bySneha AggarwalReported byMahesh parihar
Published: Jul 04, 2026, 06:57 PM|Updated: Jul 04, 2026, 06:57 PM
वन विभाग में रिश्वत का खेल बेनकाब, RFO और ड्राइवर 15 हजार लेते रंगे हाथ गिरफ्तार
Image Credit: Jhalawar NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी और विभागीय वाहन चालक को 15 हजार की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों ट्रैप किया है. एसीबी झालावाड़ की इस कार्रवाई के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया.

मामले में जानकारी देते हुए एसीबी झालावाड़ के पुलिस निरीक्षक साजिद खान ने बताया कि एसीबी की टीम ने क्षेत्रीय वन अधिकारी विक्रम रैगर और वन विभाग की सरकारी गाड़ी के चालक फिरोज को 15 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया है.

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दोनों पर आरोप है कि वे गाड़ियों को वन विभाग से संबंधित अनुमति एवं पास कराने के बदले परिवहन कर्ताओं से मासिक बंधी के रूप में रिश्वत की मांग कर रहे थे. उन्होंने बताया कि रायपुर के एक व्यापारी के द्वारा दोनों के रिश्वत मांगने की शिकायत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की गई थी. शिकायत के सत्यापन के बाद एसीबी ने योजनाबद्ध तरीके से ट्रैप की कार्रवाई की.

झालावाड़ के मामा भांजा स्थित वन विभाग रेंजर कार्यालय में परिवादी ने आरोपियों को 15 हजार रुपये की रिश्वत दी, जिसके तुरंत बाद पहले से मौके पर मौजूद एसीबी टीम ने दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया.

आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच

इस कार्रवाई का नेतृत्व एसीबी झालावाड़ की अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत ने किया. उनकी निगरानी में पूरी टीम ने कार्रवाई को सफलतापूर्वक अंजाम दिया. गिरफ्तारी के बाद आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और रिश्वत की राशि भी बरामद कर ली गई है.

एसीबी अब इस बात की भी जांच कर रही है कि इस पूरे मामले में किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी की भूमिका तो नहीं है. साथ ही आरोपियों की आय से अधिक संपत्ति और अन्य वित्तीय लेन-देन की भी जांच की जा रही है.

आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी

भ्रष्टाचार के विरुद्ध एसीबी की इस कार्रवाई को जिले में बड़ी सफलता माना जा रहा है. अधिकारियों का कहना है कि रिश्वतखोरी के मामलों में किसी भी स्तर पर लिप्त पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. एसीबी जल्द ही आरोपियों को न्यायालय में पेश करेगी.

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Sneha Aggarwal

Sneha Aggarwal

मैं स्नेहा अग्रवाल जी राजस्थान न्यूज में सब एडिटर के रूप में कार्यरत हूं और राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हूं. क्राइम और कल्चर की खबरों में दिलचस्पी है. मुझे डिजिटल मीडिया का करीब 4 साल का साल का अनुभव है. इससे पहले मैं ZeeBihar में अपनी सेवाएं दे चुकी हूं. 4 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, ऑपेरशन सिंदूर समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.Read More

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