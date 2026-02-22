Jhalawar News: पवित्र जल में भ्रष्टाचार की मिलावट! नगरपालिका अध्यक्ष के पति पर लगे गंभीर आरोप

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के श्री कल्याणराय जी मंदिर परिसर स्थित प्राचीन कुंड गंदे नाले का पानी मिलने की समस्या का समाधान करने के नाम पर नगरपालिका अध्यक्ष के पति मनीष चांदवाड़ पर रिश्वत लेने और काम न करने का आरोप लगा है.
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के झालरापाटन शहर के ऐतिहासिक श्री कल्याणराय जी मंदिर परिसर स्थित प्राचीन कुंड की पवित्रता अब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती नजर आ रही है.
मंदिर के प्राचीन कुंड में शहर के गंदे नाले का पानी मिलने की समस्या का समाधान करने के नाम पर नगरपालिका अध्यक्ष के पति मनीष चांदवाड़ पर 50 हजार रुपये की रिश्वत लेने और काम न करने का सनसनीखेज आरोप लगा है. इस मामले में प्रार्थी मोहित गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है.
पूजा-अर्चना में भारी कठिनाई
शिकायती पत्र के अनुसार, मंदिर परिसर के प्राचीन कुंड में नगरपालिका द्वारा शहर के गंदे नाले को जोड़ दिया गया है. इसके कारण कुंड का पानी पूरी तरह दूषित हो चुका है, जलीय जीव मर रहे हैं और श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना में भारी कठिनाई हो रही थी.
50 हजार रुपये की मांग
प्रार्थी का आरोप है कि पिछले साढ़े तीन साल से झालरापाटन नगरपालिका प्रशासन और अध्यक्ष पति से गुहार लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई. पीड़ित मोहित गुप्ता ने आरोप लगाया कि जब वे अपनी समस्या लेकर मनीष चांदवाड़ के पास पहुंचे, तो उन्होंने पाइप लाइन डलवाने के खर्च के नाम पर 50 हजार रुपये राशि की मांग की.
प्रार्थी ने गवाहों की मौजूदगी में यह राशि उन्हें सौंप दी, लेकिन राशि लेने के बावजूद काम नहीं किया गया और बाद में काम करने से साफ इंकार कर दिया.
जनता से काम के बदले पैसे लिए गए
शिकायत में यह भी बताया गया है कि जब प्रार्थी ने काम न होने पर अपनी राशि वापस मांगी, तो उन्हें कथित तौर पर धमकी दी गई. मोहित गुप्ता ने दावा किया कि मनीष चांदवाड़ के कार्यकाल में ऐसे कई भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं, जिसमें जनता से काम के बदले पैसे लिए गए और काम नहीं किया गया.
ऐसे में प्रार्थी मोहित गुप्ता ने अब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो और पुलिस प्रशासन से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.
उन्होंने मंदिर विकास समिति के नाम पर ली गई 50,000 रुपये की राशि वापस दिलाने और भ्रष्टाचार के दोषी मनीष चांदवाड़ के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग की है.
हालांकि मामले में पालिका अध्यक्ष के पति मनीष चांदवाड़ ने मोहित गुप्ता के आरोपों को बेबुनियादी, झूठे और छवि खराब करने का षडयंत्र बताया है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर शिकायत पर क्या कदम उठाता है और आस्था के केंद्र को इस प्रदूषण और भ्रष्टाचार से कब मुक्ति मिलती है.
