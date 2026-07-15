/झालावाड़ में तेज रफ्तार कार ने 6 साल के मासूम को कुचला, गंभीर रूप से हुआ घायल

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के मनोहरथाना क्षेत्र के बीनागंज रोड पर खेरखेड़ी माता गांव में आज एक तेज रफ्तार कार ने घर के बाहर सड़क के समीप खेल रहे छह वर्षीय बालक को टक्कर मार दी. कार की टक्कर से बालक कान्हा उर्फ अश्विन गंभीर घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए झालावाड़ रेफर किया गया है.

कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि बालक को टक्कर मारने के बाद कार सड़क किनारे खड़े एक लोडिंग ऑटो से जा टकराई. टक्कर के बाद कार और लोडिंग ऑटो भी क्षतिग्रस्त हो गए.

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घर के बाहर खेल रहा था बच्चा

उधर हादसे के बाद नाराज ग्रामीणों ने कार चालक की भी जमकर पिटाई कर दी, जिसे सूचना पर पहुंची पुलिस ने छुड़ाया और अपने साथ ले गई. घायल बालक के पिता राकेश ने बताया कि वे खेरखेड़ा माताजी के रहने वाले हैं. उनका बालक स्कूल से आकर घर के बाहर खेल रहा था.

इस दौरान मनोहरथाना बीनागंज रोड पर तेज रफ्तार से आई एक कार ने 6 वर्षीय बालक अश्विन को कुचल दिया. इस दौरान तेज रफ्तार कार समीप ही खड़े एक लोडिंग ऑटो से भी जा टकराई, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. परिजन तुरंत ही गंभीर घायल बाला को लेकर मनोहरथाना पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया गया.

गुस्साए ग्रामीणों ने चालक को पकड़ा और जमकर पीटा

बाद में परिजन बालक को झालावाड़ लाए, जहां गंभीर हालत में उसका उपचार चल रहा है. बालक को मल्टीपल फैक्चर हुए हैं. उधर दुर्घटना के बाद मौके से भाग रहे कार चालक को गुस्साए ग्रामीणों ने पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी, जिसमें कार चालक मनोहरथाना निवासी अशफाक भी घायल हो गया.

उधर सूचना मिलते ही मनोहरथाना पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और कार चालक को ग्रामीणों से छुड़ाकर मनोहरथाना अस्पताल लाई, जहां उपचार के बाद चालक अशफाक को भी झालावाड़ रेफर कर दिया गया है.

मनोहरथाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और घटना को लेकर नजर रख रही है.