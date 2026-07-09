/Jhalawar: मां के आंसुओं ने बेटों को बना दिया कातिल! 2 सगे भाइयों ने कर दी युवक की हत्या

राज्य चुनें
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ जिले के खानपुर क्षेत्र के सारोला कलां थाना पुलिस ने खण्डी गांव में खेत के रास्ते के विवाद को लेकर हुई इन्द्रराज नागर की हत्या के सनसनीखेज मामले का खुलासा करते हुए आरोपी दो सगे भाइयों भगवानदास एवं राजेन्द्र उर्फ राजू नागर को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुढ़ानिया ने बताया कि 5 जुलाई की शाम इन्द्रराज अपने साथी सत्यनारायण के साथ मोटरसाइकिल से खेत से गांव लौट रहा था. जैसे ही दोनों छितरलाल नागर के बाड़े के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे भगवानदास और राजेन्द्र ने धारदार हथियारों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया. बीच-बचाव करने पर सत्यनारायण को भी रोक लिया गया. गंभीर रूप से घायल इन्द्रराज को ग्रामीणों की मदद से खानपुर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
घटना के बाद सारोला कलां थाने में हत्या का मामला दर्ज कर पुलिस अधीक्षक अमित बुढ़ानिया के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचन्द्र मीणा एवं वृत्ताधिकारी गरीमा जिंदल के सुपरविजन तथा थानाधिकारी बुद्धराम के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई.
एफएसएल टीम की सहायता से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए तथा मुखबिर तंत्र और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस अब हत्या में प्रयुक्त हथियारों की बरामदगी एवं अन्य पहलुओं की गहन जांच कर रही है. सारोला कलां थाना पुलिस की पूछताछ में खंडी गांव में हुए बहुचर्चित हत्याकांड को लेकर आरोपियों ने चौंकाने वाला खुलासा किया है.
दोनों पक्षों के बीच तनाव
आरोपियों ने बताया कि मृतक इन्द्रराज और उनके परिवार के बीच लंबे समय से खेत पर आने-जाने के रास्ते को लेकर विवाद चल रहा था. करीब 15 दिन पहले इन्द्रराज सोयाबीन की बुवाई के लिए ट्रैक्टर लेकर उनके खेत से निकलने लगा, जिस पर उनके पिता छीतरलाल ने रोक दिया था. इसके बाद से दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बना रहा.
आरोपियों के अनुसार, घटना वाले दिन इन्द्रराज ने उनके पिता छीतरलाल को खेत जाने से रोककर कथित रूप से गला पकड़ लिया और खेत से निकलने पर जान से मारने की धमकी दी. यह पूरी घटना उनकी मां ने देखी और घर पहुंचकर दोनों बेटों को रोते-बिलखते हुए पिता के अपमान और धमकी की जानकारी दी.
मां की बात सुनकर दोनों भाई गुस्से से भर गए और बदला लेने का फैसला कर लिया.
जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला
आरोपियों ने पुलिस को बताया कि शाम करीब पांच बजे इन्द्रराज मोटरसाइकिल से खेत से लौटता दिखाई दिया, जिसके पीछे गांव का सत्यनारायण बैठा था तभी दोनों भाइयों ने घर में रखे धारदार हथियार उठाए और अपने बाड़े के सामने इन्द्रराज पर जान से मारने की नीयत से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jhalawar News की हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!