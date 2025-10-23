Jhalawar: एक पाव दूध के लिए युवक ने कुत्ते की तोड़ डाली कमर, हुआ गिरफ्तार

Jhalawar News:राजस्थान के झालावाड़ शहर में एक युवक ने एक पाव दूध के लिए कुत्ते की कमर तोड़ डाली. इस दौरान उसने कुत्ते की कमर पर जोरदार लठ से वार किए.
Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. एक युवक ने महज एक पाव दूध के लिए एक बेजुबान कुत्ते को इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी कमर टूट गई. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की. आरोपी युवक मनीष सुमन को गिरफ्तार कर लिया गया है.
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि वीडियो में आरोपी लाठी से कुत्ते पर कई वार करता दिख रहा है, जिससे कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया. परिवादी ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि मंगलवार शाम को संजय कॉलोनी में यश किराना स्टोर के पास युवक कुत्ते को पीट रहा था. पुलिस ने न सिर्फ आरोपी को गिरफ्तार किया, बल्कि घायल कुत्ते को तत्काल पशु चिकित्सालय पहुंचाया गया.
जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक ने एक पाव दूध के लिए लठ से कुत्ते पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने टीम गठित की.
वहीं, परिवादी बलवीर प्रजापति निवासी चंदा महाराज की पुलिया ने प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें उसने पुलिस को बताया कि मंगलवार यानी 22 अक्टूबर को शाम चार बजे वह चंदा महाराज की पुलिया से संजय कॉलोनी की तरफ पहुंचा तो वहां यश किराना स्टोर वालों का लड़का मनीष सुमन बड़ी बेरहमी से एक कुत्ते को मार रहा था, जिससे कुत्ता बुरी तरह घायल हो गया. कहा जा रहा है कि यह शहर की पहली घटना है जिसमें कुत्ते को गंभीर घायल करने पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.
