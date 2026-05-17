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रोटी की आड़ में नशा परोसने वाले ढाबे पर चला बुलडोजर, ट्रक चालकों को बेचा जाता था नशा

Jhalawar News: झालावाड़ के पचोला में NH-52 किनारे वन विभाग की जमीन पर बने अवैध ढाबे पर बुलडोजर चला. ढाबे की आड़ में नशा तस्करी का आरोप था. पुलिस और वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में पूरा निर्माण ध्वस्त कर दिया गया.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: May 17, 2026, 10:09 AM|Updated: May 17, 2026, 10:09 AM
रोटी की आड़ में नशा परोसने वाले ढाबे पर चला बुलडोजर, ट्रक चालकों को बेचा जाता था नशा
Image Credit: Jhalawar News

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के एनएच-52 स्थित पचोला में वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से संचालित एक बड़े ढाबे पर आज प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की. भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वन विभाग की टीम ने बुलडोजर चलाकर पूरे ढाबे को ध्वस्त कर दिया. बताया जा रहा है कि ढाबा संचालक लंबे समय से वन विभाग की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा कर व्यवसाय चला रहा था.

ढाबे की आड़ में चल रहा था नशे का कारोबार
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, ढाबे की आड़ में अवैध मादक पदार्थों की बिक्री भी की जा रही थी. कुछ महीने पहले पुलिस ने ढाबा संचालक भंवरलाल निवासी खेड़ी पचोला सहित तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था. उस दौरान आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में अफीम और डोडा चूरा बरामद किया गया था.

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एसपी बोले- तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान जारी
झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले में संगठित अपराध और अवैध मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इस अभियान के तहत अवैध मादक पदार्थों की खरीद-फरोख्त, परिवहन, निर्माण और बिक्री में शामिल अपराधियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने बताया कि नशा तस्करी से कमाए गए धन से बनाई गई अवैध संपत्तियों का चिन्हीकरण भी किया जा रहा है. साथ ही सरकारी भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण की जानकारी संबंधित विभागों को भेजी जा रही है ताकि ऐसे निर्माणों को हटाया जा सके.

हाईवे किनारे लंबे समय से चल रहा था नेटवर्क
पुलिस के अनुसार, तस्कर भंवरलाल द्वारा नेशनल हाईवे-52 पर पचोला के पास ढाबे की आड़ में लंबे समय से मादक पदार्थ तस्करी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था. आरोपी ने वन विभाग की जमीन पर कब्जा कर अवैध रूप से ढाबा बना लिया था.

यह ढाबा धीरे-धीरे नशे का अड्डा बन चुका था, जहां ट्रक चालकों और राहगीरों को अवैध मादक पदार्थ बेचे जाते थे. पुलिस का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां युवाओं और आम लोगों के जीवन के लिए गंभीर खतरा बन रही थीं.

सुबह से तैनात रहा भारी पुलिस बल
कार्रवाई के दौरान अल सुबह से ही वन विभाग और पुलिस का बड़ा दस्ता पचोला में तैनात रहा. सुरक्षा व्यवस्था के बीच बुलडोजर की मदद से पूरे अवैध निर्माण को हटाया गया. प्रशासन ने साफ संकेत दिए हैं कि जिले में नशा तस्करी और सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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