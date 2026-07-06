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झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस ने 'ऑपरेशन दिव्य प्रहार' के तहत नशा तस्करों और हिस्ट्रीशीटरों पर बड़ी कार्रवाई की. NH-52 किनारे बने अवैध ढाबों और चारागाह भूमि पर किए गए कब्जों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया. SP अमित बुडानिया ने अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस जारी रखने की बात कही.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: Jul 06, 2026, 01:27 PM|Updated: Jul 06, 2026, 01:27 PM
झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज
Image Credit: सीज और जमींदोज करने की कार्रवाई लगातार जारी.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के नेतृत्व में नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत झालावाड़ पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है. जहां एक और झालावाड़ पुलिस द्वारा नशा तस्करों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है, तो वही पुलिस द्वारा ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत इन नशा माफियाओं द्वारा नशा बिक्री की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को भी सीज और जमींदोज करने की कार्रवाई लगातार जारी है.

इसी कड़ी में झालावाड़ पुलिस द्वारा जिला प्रशासन की मदद से आज घाटोली थाना क्षेत्र के खोली गांव में नेशनल हाईवे 52 के किनारे पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण कर बनाए गए दो ढाबों को बुलडोजर एक्शन के माध्यम से जमीदोज किया गया है. यह दोनों ढाबे नशा तस्कर शुभकरण मीना और करण सिंह द्वारा कब्जा कर संचालित किए जा रहे थे. इन अपराधियों के द्वारा संचालित ढाबों की आड़ में ट्रक व वाहन चालकों सहित अन्य लोगों को नशे की बिक्री की जाती थी.

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अधिकारियों सहित भारी पुलिस मौजूद रहा

बीते दिनों पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इन आरोपियों के घरों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा भी बरामद किया था. झालावाड़ पुलिस ने अब जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मदद से इन नशा तस्करों के अवैध अतिक्रमणों पर आज बुलडोजर एक्शन किया और नेशनल हाईवे 52 के किनारे खोली गांव में बनाए गए दो ढाबों को जमीदोज कर दिया. कार्रवाई के दौरान डीएसपी अकलेरा तथा घाटोली थाना अधिकारी और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों सहित भारी पुलिस मौजूद रहा.

उधर झालावाड़ पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक अन्य दूसरी बड़ी कार्रवाई गंगधार में की गई. जहां नशा तस्कर व हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर बदमाश संजय मीणा द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई एक पक्की दुकान सही तीन अतिक्रमणों को बुलडोजर एक्शन से जमीदोज किया गया है.

चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया था

उक्त मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि गंगधार थाने के हिस्ट्रीशीटर संजय मीणा निवासी चौमहला के खिलाफ नशा तस्करी, कानूनगो पर फायरिंग, जानलेवा हमला, धमकी और जबरन चौथ वसूली जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं. उक्त बदमाश द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर एक पक्की की दुकान का निर्माण किया गया था. इसके साथ ही दो अन्य जगहों पर भी प्लॉट कब्जा कर निर्माण करवाया जा रहा था.

पुलिस ने गंगधार प्रशासन की मदद से अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया और आज बुलडोजर एक्शन चलाते हुए चारागाह भूमि पर किए गए तीनों अतिक्रमणों को जमीदोज कर दिया. कार्रवाई के दौरान गंगधार डीएसपी हेमंत गौतम, थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी, तहसीलदार गंगधार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

क्या कहना है पुलिस का
इधर पूरे मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने कहा कि झालावाड़ पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ऑपरेशन दिव्य प्रहार लगातार जारी रहेगा. बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अब नशा तस्कर अपनी काली कमाई से बनाए गए अवैध संपत्तियों को भी नहीं बचा पाएंगे.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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