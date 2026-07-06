/झालावाड़ में नशा माफियाओं पर SP अमित बुडानिया का बुलडोजर एक्शन, हाईवे किनारे बने ढाबे मिनटों में जमींदोज

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के नेतृत्व में नशा माफियाओं के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत झालावाड़ पुलिस द्वारा नशे के सौदागरों के खिलाफ ताबड़तोड़ अभियान चलाया जा रहा है. जहां एक और झालावाड़ पुलिस द्वारा नशा तस्करों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही है, तो वही पुलिस द्वारा ऑपरेशन दिव्य प्रहार के तहत इन नशा माफियाओं द्वारा नशा बिक्री की काली कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को भी सीज और जमींदोज करने की कार्रवाई लगातार जारी है.

इसी कड़ी में झालावाड़ पुलिस द्वारा जिला प्रशासन की मदद से आज घाटोली थाना क्षेत्र के खोली गांव में नेशनल हाईवे 52 के किनारे पीडब्ल्यूडी की भूमि पर अवैध कब्जा और निर्माण कर बनाए गए दो ढाबों को बुलडोजर एक्शन के माध्यम से जमीदोज किया गया है. यह दोनों ढाबे नशा तस्कर शुभकरण मीना और करण सिंह द्वारा कब्जा कर संचालित किए जा रहे थे. इन अपराधियों के द्वारा संचालित ढाबों की आड़ में ट्रक व वाहन चालकों सहित अन्य लोगों को नशे की बिक्री की जाती थी.

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अधिकारियों सहित भारी पुलिस मौजूद रहा

बीते दिनों पुलिस ने बड़ी कार्यवाही करते हुए इन आरोपियों के घरों से भारी मात्रा में मादक पदार्थ अफीम डोडा चूरा भी बरामद किया था. झालावाड़ पुलिस ने अब जिला प्रशासन व पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों की मदद से इन नशा तस्करों के अवैध अतिक्रमणों पर आज बुलडोजर एक्शन किया और नेशनल हाईवे 52 के किनारे खोली गांव में बनाए गए दो ढाबों को जमीदोज कर दिया. कार्रवाई के दौरान डीएसपी अकलेरा तथा घाटोली थाना अधिकारी और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों सहित भारी पुलिस मौजूद रहा.

उधर झालावाड़ पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ एक अन्य दूसरी बड़ी कार्रवाई गंगधार में की गई. जहां नशा तस्कर व हार्डकोर हिस्ट्रीशीटर बदमाश संजय मीणा द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई एक पक्की दुकान सही तीन अतिक्रमणों को बुलडोजर एक्शन से जमीदोज किया गया है.

चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण किया था

उक्त मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि गंगधार थाने के हिस्ट्रीशीटर संजय मीणा निवासी चौमहला के खिलाफ नशा तस्करी, कानूनगो पर फायरिंग, जानलेवा हमला, धमकी और जबरन चौथ वसूली जैसे कई गंभीर प्रकरण दर्ज हैं. उक्त बदमाश द्वारा चारागाह भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर एक पक्की की दुकान का निर्माण किया गया था. इसके साथ ही दो अन्य जगहों पर भी प्लॉट कब्जा कर निर्माण करवाया जा रहा था.

पुलिस ने गंगधार प्रशासन की मदद से अवैध अतिक्रमणों को चिन्हित किया और आज बुलडोजर एक्शन चलाते हुए चारागाह भूमि पर किए गए तीनों अतिक्रमणों को जमीदोज कर दिया. कार्रवाई के दौरान गंगधार डीएसपी हेमंत गौतम, थाना प्रभारी अमरनाथ जोगी, तहसीलदार गंगधार सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा.

क्या कहना है पुलिस का

इधर पूरे मामले में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने कहा कि झालावाड़ पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए ऑपरेशन दिव्य प्रहार लगातार जारी रहेगा. बुलडोजर कार्रवाई के माध्यम से नशा तस्करों को कड़ा संदेश दिया जा रहा है कि अब नशा तस्कर अपनी काली कमाई से बनाए गए अवैध संपत्तियों को भी नहीं बचा पाएंगे.