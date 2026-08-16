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सड़क हादसे से कांपा झालावाड़, दरगाह से लौट रहे जायरीनों को बस ने कुचला, 4 की दर्दनाक मौत

Jhalawar News: झालावाड़ के सारोला क्षेत्र में पातला पीर दरगाह से लौट रहे जायरीनों को बारिश के दौरान ढलान पर फिसली निजी बस ने कुचल दिया. हादसे में चार लोगों की मौत हुई, वहीं, दो गंभीर घायल हैं. पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh parihar
Published:Aug 16, 2026, 11:57 AM IST | Updated:Aug 16, 2026, 11:57 AM IST
सड़क हादसे से कांपा झालावाड़, दरगाह से लौट रहे जायरीनों को बस ने कुचला, 4 की दर्दनाक मौत
Image Credit: हादसे में चार लोगों की मौत.

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के सारोला क्षेत्र में पातला पीर दरगाह स्थल के समीप देर शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. दरगाह पर दर्शन के बाद पैदल लौट रहे जायरीनों को एक निजी बस ने अपनी चपेट में ले लिया. हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, वहीं, दो अन्य गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं.

ढलान पर फिसली बस, सड़क किनारे चल रहे जायरीन आए चपेट में

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जानकारी के अनुसार, पातला पीर दरगाह पर दर्शन करने के बाद कुछ जायरीन देर शाम पैदल वापस लौट रहे थे. इसी दौरान बारिश के कारण सड़क पर फिसलन बताई जा रही है. ढलान वाले रास्ते पर एक निजी बस कथित तौर पर अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे जा रहे जायरीनों को कुचल दिया.

हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. बताया जा रहा है कि दुर्घटना में करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए. स्थानीय लोगों और अन्य लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया.

खानपुर अस्पताल में हामीद की मौत

हादसे में गंभीर रूप से घायल रामगंजमंडी निवासी हामीद को तत्काल खानपुर चिकित्सालय ले जाया गया. यहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई. इसके बाद अन्य गंभीर घायलों को झालावाड़ जिला अस्पताल पहुंचाया गया.

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तीन घायलों ने भी उपचार के दौरान तोड़ा दम

झालावाड़ जिला अस्पताल में भर्ती घायलों में रेहान, अल्फेज और तालिब ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. इस तरह हादसे में मृतकों की संख्या चार हो गई. वहीं एक घायल की हालत गंभीर होने पर उसे बेहतर उपचार के लिए कोटा रेफर किया गया है. एक अन्य घायल का उपचार झालावाड़ जिला अस्पताल में ही जारी है.

हादसे के कारणों की जांच में जुटी पुलिस

हादसे के वास्तविक कारणों को लेकर पुलिस की ओर से अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है. प्रारंभिक तौर पर बारिश के कारण ढलान पर सड़क में फिसलन होने की आशंका जताई जा रही है. माना जा रहा है कि इसी वजह से निजी बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे मौजूद जायरीनों से जा टकराई.

हादसे के बाद इलाके में पसरा मातम

दर्दनाक हादसे की खबर सामने आने के बाद क्षेत्र में शोक का माहौल है. हादसे में चार लोगों की मौत से परिजनों और स्थानीय लोगों में मातम पसर गया. पुलिस मामले की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है और हादसे के कारणों को लेकर जांच की जा रही है.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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