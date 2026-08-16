Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jhalawar
  • /झालावाड़ में पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने गई थी साली, जीजा ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या

झालावाड़ में पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने गई थी साली, जीजा ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या

Jhalawar News: झालावाड़ के पिड़ावा में पति-पत्नी के झगड़े में समझाइश करने पहुंची हसीना पर बबलू ने कुल्हाड़ी से हमला कर दिया था. गंभीर हालत में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हसीना की उपचार के दौरान मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को डिटेन कर लिया है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Mahesh parihar
Published:Aug 16, 2026, 01:29 PM IST | Updated:Aug 16, 2026, 01:29 PM IST
झालावाड़ में पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने गई थी साली, जीजा ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या
Image Credit: Jhalawar News

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में समझाइश करने पहुंची एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे झालावाड़, कोटा और फिर जयपुर रेफर किया गया. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई.

पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंची थी हसीना

Add Zee News as a Preferred Source

पिड़ावा थाना प्रभारी रामपाल के अनुसार, शुक्रवार की मध्य रात्रि शहर के दलेलपुरा मोहल्ले में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था. विवाद की जानकारी मिलने पर पत्नी की बहन हसीना वहां पहुंची और दोनों के बीच समझाइश करने का प्रयास किया.

बताया गया कि इसी दौरान पति बबलू ने हसीना पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. हमले में हसीना गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

पिड़ावा से झालावाड़ और फिर कोटा किया रेफर

गंभीर रूप से घायल हसीना को तत्काल पिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया.

झालावाड़ में उपचार के बाद भी महिला की हालत गंभीर बनी रही, जिसके चलते उसे आगे कोटा रेफर किया गया. कोटा से भी बेहतर उपचार के लिए हसीना को जयपुर भेजा गया, जहां एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था.

एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में हसीना का गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा था. हालांकि, बीती रात उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. महिला की मौत की सूचना के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन

पिड़ावा थाना पुलिस ने मामले में आरोपी बबलू को डिटेन कर लिया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि पुलिस आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचेगी, जहां महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी स्थिति

पुलिस अब मामले की जांच के साथ घटना के पीछे की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में समझाइश करने पहुंची हसीना पर हुए हमले के बाद उसकी मौत से इलाके में भी चर्चा का माहौल है. पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawara Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

संबंधित खबरें

उदयपुर में दो दिन से लापता था वृद्ध दंपति, घर से आ रही थी बदबू, संदूक में मिले शव

रील की खुमारी बनी मौत की वजह, "फस्ट हम, फस्ट हम" के चक्कर में दोस्त ने मारी गोली

बहरोड़ में उपसरपंच के पति हत्याकांड का बड़ा खुलासा, इसलिए की गई उद्देश्य यादव की हत्या, 3 गिरफ्तार

ट्रेंडिंग न्यूज़

खाकी पर घूस का संगीन आरोप! टोडारायसिंह थाने के पूर्व थानाधिकारी समेत 6 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज

बसों के हेंड ब्रेक लगाकर हड़ताल पर चले ऑपरेटर, आज रात 12 बजे से अनिश्चितकालीन Strike का ऐलान, ऑनलाइन बुकिंग भी बंद

केमिकल से भरे टैंकर में लगी भीषण आग, नजारा देख कांप जाएगी रूह! देखें Video

कौन हैं युवा IPS विशाल जांगिड़? जिनके आते ही प्रतापगढ़ के अपराधियों में मचा हड़कंप

हल्दी, मिर्च और धनिया के नाम पर क्या बिक रहा? शाहाबाद में बिना लेबल वाले मसालों से मचा हड़कंप

चित्तौड़गढ़ में अमित शाह और CM भजनलाल खोलेंगे सौगातों का पिटारा, 21 फीट की अष्टधातु अटल प्रतिमा का करेंगे भव्य अनावरण

पुलिस लाइन में ही खाकी को खुली चुनौती! कांस्टेबल के घर से 27 लाख पार, चोरों ने ऐसे दिया वारदात को अंजाम

बारां के घोघरा गांव की दर्दनाक तस्वीर, मुक्तिधाम नहीं मिला तो नदी किनारे करना पड़ा अंतिम संस्कार

जोधपुर में अचानक भरभराकर गिरा मंदिर का हिस्सा, नाले में समाई स्कॉर्पियो

अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर, 700 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात

सोना फिर हुआ महंगा, चांदी के नहीं बदले दाम, जानें 8 अगस्त के ताजा रेट

5 लाख की रकम जमीन में छिपाई, लेकिन भूल गया ठिकाना… एक साल बाद निकाले तो मिला कागज का ढेर!

धौलपुर में AC-कूलर की ठंडी हवा के चक्कर में बड़ा खेल! खुलते ही सामने आया 35 लाख का मामला

निजी बस ऑपरेटरों का आंदोलन छठे दिन भी जारी, सोमवार तक समाधान नहीं तो पूरे चूरू में चक्का जाम

बेंगलुरु में गूंजा राजस्थान का नाम! CM भजनलाल का बड़ा ऐलान, प्रवासियों को दिया ‘पधारो म्हारे देस’ का न्योता

'शाम को तेरे घर आ जाता हूं...' बयान से गरमाई प्रतापगढ़ की राजनीति, राहुल गांधी पोस्ट विवाद ने पकड़ा तूल

राजस्थान में निकाय चुनाव की तैयारी तेज, 13-14 अगस्त को आरक्षण की लॉटरी से तय होंगे समीकरण

चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

23 अगस्त को जंतर-मंतर पर सवर्ण शक्ति का महाजुटान! UGC रोलबैक को लेकर बड़ा ऐलान

एक ऑडियो ने खोल कर रख दिया हत्या की साजिश का राज! पति-पत्नी ने दी थी 50 हजार की सुपारी, 2.29 लाख के लेनदेन में मर्डर

राजस्थान में चारागाह भूमि पर कब्जाधारियों को 15 दिन का अल्टीमेटम, फिर होगी FIR... घुमंतू परिवारों को पुनर्वास तक नहीं हटाएगी सरकार

'कपड़े उतारो सभी...' शिक्षिका का आदेश सुनते ही सन्न रह गईं छात्राएं, वजह ने सबको चौंका दिया

सावधान! ऑनलाइन गेमिंग और 500 रुपये की ID के लालच में डूबे करोड़ों, जयपुर पुलिस ने भंडाफोड़ कर 5 को दबोचा!

Crocodile: नहीं थम रहा मगरमच्छों की मौत का सिलसिला, बीते 4 दिनों में 3 Crocodiles के मिले शव

सेफ्टी टैंक की खुदाई बनी मौत का गड्ढा! 20 फीट नीचे दबा मजदूर, 12 घंटे बाद निकला शव

शाम होते ही बदल जाएगा राजस्थान का मौसम, गरजेंगे बादल, चलेगी आंधी और जमकर बरसेगा पानी!

झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़ समेत बारिश से भीगेंगे राजस्थान के ये जिले, IMD ने सुबह 4:26 पर जारी किया अलर्ट

सोने ने लगाई लंबी छलांग, चांदी भी हुई बेकाबू, मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, 13 जिलों में येलो अलर्ट, आंधी-तूफान के साथ बारिश की चतावनी जारी

पानी जैसी दाल, सब्जियों के साथ आटे में लगे कीड़े, रामगंजमंडी की अन्नपूर्णा रसोई में हंगामा, 8 की जगह 10 रुपये वसूलने का आरोप

सड़क किनारे मिला उपसरपंच के पति का शव, सिर पर चोट के निशान से हत्या की आशंका

बूंदी जनाना अस्पताल में प्रसूता की मौत के बाद हंगामा, डेड बॉडी ले जाने पर परिजनों ने एंबुलेंस रोकी, इलाज में लापरवाही के लगाए आरोप

मंच पर जगह नहीं मिली तो भड़कीं भाजपा नेता, सम्मान नहीं मिलने से नाराज हुए नेता-कार्यकर्ता, खूब हुई नोकझोंक

डूंगरपुर के स्कूल में 19 साल के लड़के की लाश मिलने से हड़कंप, 9 दिन पहले खाने-कमाने गया था अहमदाबाद

नकली सोना, असली लाखों का लोन! गोल्ड लोन कंपनियों को चूना लगाने वाली गैंग के 7 गिरफ्तार

Pratapgarh Road Accident: प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा, भुतयवर घाटी की खाई में जा गिरी रोडवेज बस, 20-25 यात्री थे सवार

जैसलमेर में 50 फीट ऊपर उछला पानी, सेल्फी लेने वालों की लगी भीड़

जोधपुर में ASI 40 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, ACB ने किया ट्रैप

ब्लैकमेल कर 3 साल तक मिटाई हवस, प्रेगनेंट हुई तो आरोपी ने दी जान से मारने की धमकी, पढ़ें चूरू का शर्मनाक मामला

TAGS:
jhalawar news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
झालावाड़ में पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने गई थी साली, जीजा ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या
2
3
4
5