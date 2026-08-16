/झालावाड़ में पति-पत्नी का झगड़ा सुलझाने गई थी साली, जीजा ने कुल्हाड़ी मारकर कर दी हत्या

Jhalawar News: झालावाड़ जिले के पिड़ावा शहर में पति-पत्नी के बीच चल रहे विवाद में समझाइश करने पहुंची एक महिला पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया. गंभीर रूप से घायल महिला को इलाज के लिए पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर उसे झालावाड़, कोटा और फिर जयपुर रेफर किया गया. जयपुर के एसएमएस अस्पताल में उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई.

पति-पत्नी के विवाद में बीच-बचाव करने पहुंची थी हसीना

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पिड़ावा थाना प्रभारी रामपाल के अनुसार, शुक्रवार की मध्य रात्रि शहर के दलेलपुरा मोहल्ले में पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा था. विवाद की जानकारी मिलने पर पत्नी की बहन हसीना वहां पहुंची और दोनों के बीच समझाइश करने का प्रयास किया.

बताया गया कि इसी दौरान पति बबलू ने हसीना पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. हमले में हसीना गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया.

पिड़ावा से झालावाड़ और फिर कोटा किया रेफर

गंभीर रूप से घायल हसीना को तत्काल पिड़ावा के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद उसे झालावाड़ रेफर कर दिया.

झालावाड़ में उपचार के बाद भी महिला की हालत गंभीर बनी रही, जिसके चलते उसे आगे कोटा रेफर किया गया. कोटा से भी बेहतर उपचार के लिए हसीना को जयपुर भेजा गया, जहां एसएमएस अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था.

एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान तोड़ा दम

जयपुर के एसएमएस अस्पताल में चिकित्सकों की निगरानी में हसीना का गंभीर हालत में उपचार किया जा रहा था. हालांकि, बीती रात उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. महिला की मौत की सूचना के बाद मामले ने गंभीर रूप ले लिया है.

पुलिस ने आरोपी को किया डिटेन

पिड़ावा थाना पुलिस ने मामले में आरोपी बबलू को डिटेन कर लिया है. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. थाना प्रभारी रामपाल ने बताया कि पुलिस आज जयपुर के एसएमएस अस्पताल पहुंचेगी, जहां महिला के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा.

जांच के बाद सामने आएगी पूरी स्थिति

पुलिस अब मामले की जांच के साथ घटना के पीछे की परिस्थितियों की जानकारी जुटा रही है. पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में समझाइश करने पहुंची हसीना पर हुए हमले के बाद उसकी मौत से इलाके में भी चर्चा का माहौल है. पोस्टमार्टम और पुलिस जांच के बाद मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.