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झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के दो आरोपियों को दबोचा

Jhalawar News: झालावाड़ जिले में गंगधार थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.

Edited byAman SinghReported byMahesh parihar
Published: Apr 27, 2026, 06:11 PM|Updated: Apr 27, 2026, 06:11 PM
झालावाड़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, साइबर ठगी और मनी लॉन्ड्रिंग के दो आरोपियों को दबोचा
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Jhalawar Cyber ​​Fraud: राजस्थान के झालावाड़ जिले में गंगधार थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दो साइबर ठगो को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में बैंक पासबुक, चेकबुक, खाली स्टांप पेपर, फर्जी मोहरें, वाईफाई राउटर, एंड्रॉइड मोबाइल व सिम कार्ड सहित एक बाइक भी बरामद की गई है.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने बताया कि साइबर अपराधियों के खिलाफ झालावाड़ पुलिस द्वारा निरंतर निगरानी रखकर कार्रवाई की जा रही है. तकनीकी टीम द्वारा मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर गंगधार थाना पुलिस ने चौमहला कस्बे के एक किराए के मकान से गोंडा उत्तर प्रदेश निवासी दो आरोपियों हरिशंकर तथा आलोक जायसवाल को गिरफ्तार किया.

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मौके से एक फर्म की 6 फर्जी मोहरें, 9 पैन कार्ड, 11 एटीएम कार्ड, 10 आधार कार्ड, 2 ड्राईविंग लाईसेंस, 2 फर्म फोटोग्राफ, 4 चेक बुक, 2 बैंक पासबुक, पेमेंट जमा की पर्चियां, 5 एंड्रॉईड मोबाईल, सिम कार्ड, वाईफाई राउटर, खाली स्टांप पेपर सहित अन्य दस्तावेज और एक बुलेट बाइक भी बरामद की गई है.

एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि साइबर ठगी में लिप्त ये दोनों आरोपी गरीब व अनपढ़ लोगों को प्रलोभन देकर आधार कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेज लेकर उनके नाम से बैंक अकाउंट खोलते थे और उन खातों के माध्यम से ऑनलाइन ठगी तथा मनी लॉन्ड्रिंग का साइबर अपराध कर रहे थे.

झालावाड़ पुलिस की साइबर सेल टीम ने यह गोपनीय जानकारी गंगधार थाना पुलिस को उपलब्ध कराई, जिसके बाद गंगधार थानाधिकारी अमरनाथ जोगी के नेतृत्व में गठित टीम ने चौमहला कस्बे में किराए से रह रहे आरोपियों के कमरे में छापेमारी की और मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरण और दस्तावेज बरामद किए. पुलिस अब आरोपियों से साइबर ठगी के इस खेल में शामिल अन्य आरोपियों के बारे में भी जानकारी जुटा रही है.

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Aman Singh

अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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