/जेल से छूटते ही सोशल मीडिया पर गैंगस्टर स्टाइल में फैलाई दहशत, पुलिस ने कबीर संजरी समेत 10 को पकड़ा

Gangster Kabir Sanjari: झालावाड़ जिले में जेल से रिहा होने के बाद हिस्ट्रीशीटर कबीर संजरी और उसके साथियों द्वारा गैंगस्टर स्टाइल में शक्ति प्रदर्शन करना भारी पड़ गया. पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और हिस्ट्रीशीटर कबीर संजरी सहित कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन में इस्तेमाल की गई तीन चार पहिया वाहनों को भी जब्त कर लिया. पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने और आमजन में दहशत फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.



जेल से निकलते ही बनाया गया काफिला

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जिला पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के अनुसार, झालावाड़ के नला मोहल्ला निवासी हिस्ट्रीशीटर कबीर संजरी 24 जून को जिला कारागृह से रिहा हुआ था. उसकी रिहाई के समय करीब 20 से 25 समर्थक कई चार पहिया वाहनों के साथ जेल के मुख्य द्वार पर पहुंचे. इसके बाद सभी ने एक बड़ा काफिला बनाकर शहर की सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया. काफिला शहर के प्रमुख और व्यस्त बाजारों से गुजरा, जहां समर्थकों ने नारेबाजी की और तेज गति से वाहन चलाकर लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया.



सोशल मीडिया पर वायरल की गई रील और वीडियो

पूरे घटनाक्रम का वीडियो और रील तैयार कर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया. पुलिस जांच में सामने आया कि वायरल वीडियो का उद्देश्य गैंग की ताकत और अपराधी छवि का प्रदर्शन करना था, ताकि आम लोगों में भय का माहौल बनाया जा सके. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया और तत्काल जांच शुरू कर दी.



विशेष टीम बनाकर की गई कार्रवाई

झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भागचंद मीणा और वृत्ताधिकारी हर्षराज सिंह खरेड़ा के पर्यवेक्षण में कोतवाली थाना प्रभारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई. टीम ने वायरल वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान की और विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर कबीर संजरी सहित 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई तीन कारों को भी जब्त कर लिया है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ जारी है और मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच की जा रही है.



अपराध का महिमामंडन करने वालों को नहीं मिलेगी छूट

पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से अपराध, गैंग संस्कृति, हथियारों या दबंगई का महिमामंडन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने या आमजन में दहशत फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. पुलिस लगातार सोशल मीडिया पर नजर रख रही है और ऐसे मामलों में तुरंत कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई को अपराधियों के खिलाफ पुलिस की सख्त नीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने और आम लोगों में सुरक्षा की भावना मजबूत करने का संदेश दिया गया है.

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