झालावाड़ पुलिस की नशे पर धावा, 30 लाख की स्मैक के साथ तस्कर गिरफ्तार, डीएसटी का कमाल

Jhalawar Crime: झालावाड़ पुलिस की जिला स्पेशल टीम तथा कोतवाली थाना पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए करीब 30 लाख रुपए मूल्य की मादक पदार्थ स्मैक सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है. आरोपी के कब्जे से 193.87 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद किया गया है. पुलिस द्वारा आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार बुडानिया ने बताया कि संगठित अपराधों तथा नशे के खिलाफ झालावाड़ पुलिस द्वारा निरंतर अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत झालावाड़ पुलिस को जिला स्पेशल टीम के माध्यम से इनपुट मिले थे. जिसके बाद डीएसपी हर्षराज सिंह के सुपरविजन में झालावाड़ कोतवाली तथा डीएसटी की संयुक्त टीम गठित की गई.

पुलिस को गस्त के दौरान झालावाड़ रेलवे स्टेशन तिराहे के समीप पैदल जा रहा एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया. संदेह के आधार पर उसे रोककर तलाशी ली, तो उसके कब्जे से 193.87 ग्राम मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ. जिसे पुलिस ने जब्त कर आरोपी भगवान सिंह तंवर निवासी कोटडी थाना क्षेत्र घाटोली को एनडीपीएस एक्ट की धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है, कि नशे की यह खेप वह कहां से लाया था और किसको सप्लाई करने जा रहा था. पुलिस द्वारा बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कारी 30 लाख रुपए कीमत बताई जा रही है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!