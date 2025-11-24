Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

महिला कर्मियों के लिए झालावाड़ पुलिस ने उठाया शानदार कदम, हर कोई कर रहा तारीफ

Jhalawar News: झालावाड़ पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कांस्टेबल विभिन्न थानों में निरंतर अपनी ड्यूटी देती है. कई मर्तबा ड्यूटी में अतिरिक्त समय भी देना होता है. ऐसे में फुर्सत के समय महिला पुलिसकर्मियों को विश्राम करने के लिए थाने में कोई सुरक्षित अथवा पर्दे का माहौल नहीं मिल पाता था, जहां वे निजता के साथ कुछ देर आराम कर सके. मासिक धर्म के दौरान तथा नन्हे बच्चों की परवरिश के दौरान तो महिला पुलिसकर्मियों को बच्चों की फीडिंग को लेकर भी परेशानियां होती थी. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Mahesh parihar
Published: Nov 24, 2025, 01:02 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 01:02 PM IST

Trending Photos

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी
6 Photos
Rajasthan famous dish

इस तरह बनाएं राजस्थान के राजगढ़ की फेमस लहसुन की चटनी, भूल जाएंगे सब्जी

क्या आप जानते हैं राजस्थान की वो बावड़ी जहां सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म की हुई थी शूटिंग?
9 Photos
do you know

क्या आप जानते हैं राजस्थान की वो बावड़ी जहां सुपरहिट बॉलीवुड फिल्म की हुई थी शूटिंग?

फिल्म 120 बहादुर: जोधपुर का वो बेटा जिसने लद्दाख बचा लिया, जानिए मेजर शैतान सिंह की शौर्यगाथा
6 Photos
rajasthan entertainment

फिल्म 120 बहादुर: जोधपुर का वो बेटा जिसने लद्दाख बचा लिया, जानिए मेजर शैतान सिंह की शौर्यगाथा

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश का अलर्ट
7 Photos
Rajasthan weather update

राजस्थान में नए पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन जिलों में बारिश का अलर्ट

महिला कर्मियों के लिए झालावाड़ पुलिस ने उठाया शानदार कदम, हर कोई कर रहा तारीफ

Jhalawar News: जिला पुलिस ने अभिनव पहल करते हुए जिले के सभी 25 थानों में महिला विश्रामगृह स्थापित किए हैं. प्रत्येक थाने में महिला विश्रामगृह की सुविधा मिलने से महिला पुलिसकर्मियों को खासी राहत मिलेगी. ऐसे में झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के मार्गदर्शन में की गई इस अभिनव पहल की जिले की सभी महिला पुलिसकर्मियों ने जमकर तारीफ करते हुए आभार जताया है.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने जिले के गंगधार थाने के विश्रामगृह का महिला पुलिसकर्मी के हाथों उद्घाटन करवाकर इस अभिनव पहल का शुभारंभ किया. इसके साथ ही जिले के प्रत्येक थाने में भी महिला पुलिसकर्मीयो के हाथों से ही विश्रामगृह का उद्घाटन करवाया गया.

गौरतलब है कि पुलिस विभाग में कार्यरत महिला कांस्टेबल विभिन्न थानों में निरंतर अपनी ड्यूटी देती है. कई मर्तबा ड्यूटी में अतिरिक्त समय भी देना होता है. ऐसे में फुर्सत के समय महिला पुलिसकर्मियों को विश्राम करने के लिए थाने में कोई सुरक्षित अथवा पर्दे का माहौल नहीं मिल पाता था, जहां वे निजता के साथ कुछ देर आराम कर सके. मासिक धर्म के दौरान तथा नन्हें बच्चों की परवरिश के दौरान तो महिला पुलिसकर्मियों को बच्चों की फीडिंग को लेकर भी परेशानियां होती थी.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


बीते दिनों संपर्क सभा के दौरान झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने महिला पुलिसकर्मियों की इस परेशानी के बारे में जानकारी ली थी. इसके बाद उनके द्वारा जिले के सभी 25 थानों में महिला कार्मिकों के लिए विश्रामगृह स्थापित करने की शुरुआत की. जिन थानों में रूम उपलब्ध थे, उन्हें रेस्ट रूम में बदला गया, तो जहां उपलब्धता नहीं थी, वहां भामाशाहों के सहयोग से नए विश्रामगृह बनाए गए. अब जिले के सभी 25 थानों में यह रेस्ट रूम बनकर तैयार हो गए है. जिसके बाद झालावाड़ पुलिस अधीक्षक ने महिला पुलिसकर्मियों के हाथों से ही इन विश्राम गृहों का शुभारंभ करवाते हुए उन्हें रेस्ट रूम की सौगात दी.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिला पुलिस ने महिला कार्मिकों की निजता और सुविधा के लिए सभी पुलिस थानों में महिला बैरक यानी रेस्ट रूम की व्यवस्था के लिए अभिनव पहल की है. कार्यस्थल पर महिला पुलिसकर्मियों को निरंतर ड्यूटी के बीच कुछ देर विश्राम करने का अब सुरक्षित स्थान मिल पाएगा. प्रत्येक रेस्ट रूम में महिला पुलिसकर्मियों को आराम हेतु पलंग, गद्दे, तकिया, ब्लैंकेट तथा साफ-सुथरे वॉशरूम की उपलब्धता रहेगी.

इधर झालावाड़ पुलिस अधीक्षक के द्वारा प्रत्येक थाने में दी गई रेस्ट रूम की सौगात पर महिला कार्मिकों ने भी पुलिस अधीक्षक का आभार जताया है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jhalawar Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news