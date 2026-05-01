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झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा

Jhalawar News: झालावाड़ के जावर थाने में पुलिसकर्मियों ने इंसानियत की मिसाल पेश करते हुए 18 साल से काम कर रहे रसोइये की बेटी की शादी में ₹1.01 लाख का मायरा भरा. इस पहल की हर तरफ सराहना हो रही है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: May 01, 2026, 01:35 PM|Updated: May 01, 2026, 01:35 PM
झालावाड़ पुलिस ने जीता सबका दिल, रसोइये की बेटी की शादी में भरा ₹1.01 लाख का मायरा
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Jhalawar News: आम तौर पर पुलिस की छवि सख्त और औपचारिक मानी जाती है लेकिन राजस्थान के झालावाड़ जिले से पुलिस का एक बेहद मानवीय और संवेदनशील चेहरा सामने आया है. यहां जावर थाना में तैनात पुलिसकर्मियों ने ऐसा काम किया है, जिसकी हर तरफ सराहना हो रही है.

दरअसल, जावर थाने में पिछले करीब 18 वर्षों से मैस में रसोइये के रूप में कार्यरत रामचरण की बेटी की शादी थी. सीमित आय और कमजोर आर्थिक स्थिति के चलते परिवार के सामने शादी को लेकर कई चुनौतियां थीं. ऐसे में थाने के पुलिसकर्मियों ने परिवार के साथ खड़े होने का फैसला लिया.

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ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई
जावर थाने के एएसआई देवेंद्र सिंह ने बताया कि रामचरण वर्ष 2008 से थाने में भोजन बनाने का काम कर रहे हैं. कम वेतन के बावजूद उन्होंने हमेशा ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाई है. समय के साथ उनका थाने के स्टाफ के साथ पारिवारिक रिश्ता बन गया.

जब रामचरण की बेटी रतन बाई की शादी की जानकारी पुलिसकर्मियों को मिली, तो सभी ने मिलकर उनकी मदद करने का निर्णय लिया. थाने के स्टाफ ने आपस में सहयोग कर राशि एकत्रित की और करीब ₹1,01,000 का 'मायरा' भरने का फैसला किया.

परिजनों की आंखें हुईं नम
इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी पारंपरिक अंदाज में डीजे के साथ नाचते-गाते हुए रामचरण के गांव गजवाड़ा पहुंचे. वहां उन्होंने पूरे सम्मान के साथ रामचरण, उनकी पत्नी और बेटी रतन बाई को मायरा भेंट किया. इस भावुक क्षण में परिवार की आंखें नम हो गईं.

रामचरण ने भावुक होकर कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि थाने के साथी इस तरह उनके परिवार के सुख-दुख में शामिल होंगे. उन्होंने कहा कि यह सम्मान और सहयोग वे जीवनभर नहीं भूल पाएंगे.

इस पहल ने यह साबित कर दिया कि पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है बल्कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी भी बखूबी निभाती है. जावर थाना पुलिस द्वारा किए गए इस सामाजिक सरोकार की पूरे इलाके में जमकर सराहना हो रही है.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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