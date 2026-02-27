साइबर फ्रॉड करने वालों की 7 पुश्ते रखेंगी याद, नकेल कसने के लिए मास्टर प्लान हुआ रेडी, 30 करोड़ की लगेगी चोट

Jhalawar New: झालावाड़ पुलिस ने ऑपरेशन शटर डाउन के तहत सरकारी योजनाओं में साइबर धोखाधड़ी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया था. अब इस ऑपरेशन की अगली कड़ी में पुलिस ने 33 आरोपियों की अवैध कमाई से बनी करीब 30 करोड़ रुपये की संपत्ति को चिन्हित कर उनकी कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी है.

झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया के निर्देशन में जांच अधिकारी भवानीमंडी डीएसपी प्रेम कुमार चौधरी ने झालावाड़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) कोर्ट में धारा 107 BNSS के तहत इस्तगासा दायर किया है. इस कार्रवाई से अपराधियों की काली कमाई पर सीधा प्रहार होगा और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ये संपत्तियां जब्त की जा सकेंगी.

ऑपरेशन शटर डाउन का पृष्ठभूमि और गिरफ्तारियां

झालावाड़ पुलिस ने अक्टूबर 2025 में 'ऑपरेशन शटर डाउन' शुरू किया था, जब गोपनीय सूचना मिली कि एक संगठित गिरोह केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुआवजा एवं आपदा राहत आदि में फर्जी लाभार्थी बनाकर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये की हेराफेरी कर रहा था.

गिरोह फर्जी दस्तावेज, चोरी की पहचान, बायोमेट्रिक स्कैनर और बैंक खातों का दुरुपयोग कर पोर्टल पर अपात्र लोगों को लाभ स्वीकृत करवाता था और कमीशन वसूलता था. इस ऑपरेशन के तहत अब तक कुल 51 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें मास्टरमाइंड राम अवतार सैनी (दौसा) जैसे प्रमुख शामिल हैं. शुरुआती छापेमारी में 70 से अधिक टीमों ने 30 से ज्यादा स्थानों पर रेड की थी, जिसमें राजस्थान के विभिन्न जिलों और मध्य प्रदेश तक का दायरा था.



कुर्की की जा रही संपत्तियों का विवरण

पुलिस ने इन 33 आरोपियों की अवैध आय से अर्जित संपत्ति का विस्तृत सर्वे किया है. एसपी अमित बुडानिया के अनुसार, कुल बाजार मूल्य करीब 30 करोड़ रुपये की ये संपत्तियां जल्द कुर्क की जाएंगी.

इनमें शामिल हैं.

22 आलीशान मकान

3 निर्माणाधीन मकान

8 प्लॉट

2 कृषि भूमि

1 दुकान

16 कारें

1 ट्रैक्टर

18 बाइक

1 सीएनसी फैक्ट्री

ये संपत्तियां आरोपियों के नाम पर या उनके परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड हैं, जो साइबर ठगी से मिले पैसे से खरीदी गई हैं. पुलिस का दावा है कि यह कार्रवाई राजस्थान में साइबर अपराध के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक है, जो अपराधियों को मजबूत संदेश देगी कि काली कमाई से बनाई गई संपत्ति भी सुरक्षित नहीं रहेगी.

एसपी अमित बुडानिया का बयान और आगे की कार्रवाई

एसपी अमित बुडानिया ने बताया कि यह गिरोह सरकारी राजकोष को भारी नुकसान पहुंचा रहा था. ऑपरेशन के दौरान हजारों फर्जी दस्तावेज, 11,000 से अधिक संदिग्ध बैंक खाते फ्रीज किए गए, जिनमें करीब 1 करोड़ रुपये जमा थे. कुल हेराफेरी कम से कम 14-15 करोड़ रुपये की पुष्टि हुई है. कुर्की की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ये संपत्तियां सरकारी खजाने में शामिल होंगी.

पुलिस जांच को और तेज कर रही है, जिसमें अन्य राज्यों की मदद ली जा रही है. आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और संपत्ति जब्ती संभव है. यह कार्रवाई न केवल अपराधियों के साम्राज्य को ध्वस्त करेगी, बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत करेगी कि सरकारी योजनाओं का दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

