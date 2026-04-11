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महिलाओं को गंदे-गंदे मैसेज भेजकर अश्लील चैट करता था मनचला, अब अक्ल ठिकाने लगाने के लिए पुलिस ने दबोचा

Jhalawar blackmail case: झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने महिलाओं से अश्लील चैटिंग कर उनके निजी फोटो और वीडियो हासिल करके ब्लैकमेल करने वाले आरोपी सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Reported ByMahesh parihar
Published:Apr 11, 2026, 10:43 AM IST | Updated:Apr 11, 2026, 10:43 AM IST

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महिलाओं को गंदे-गंदे मैसेज भेजकर अश्लील चैट करता था मनचला, अब अक्ल ठिकाने लगाने के लिए पुलिस ने दबोचा

obscene chatting Arrest: झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने महिलाओं और युवतियों को ऑनलाइन अश्लील चैटिंग कर उनके निजी फोटो और वीडियो हासिल करके ब्लैकमेल करने वाले एक शातिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान सौरभ अग्रवाल के रूप में हुई है, जो झालावाड़ का निवासी है.


आरोपी का तरीका
पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी सौरभ अग्रवाल मैट्रिमोनियल साइट्स (विवाह वेबसाइट) का इस्तेमाल करता था. वह महिलाओं और युवतियों के मोबाइल नंबर हासिल कर लेता था. इसके बाद वह अपना नाम और पहचान छिपाकर उनके साथ अश्लील चैटिंग और बातचीत शुरू कर देता था. धीरे-धीरे वह महिलाओं का विश्वास जीतकर उनके निजी फोटो और वीडियो मंगवा लेता था. बाद में इन फोटो और वीडियो के आधार पर वह उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर देता था.


कैसे हुई गिरफ्तारी?
कोटा शहर की एक पीड़िता के परिवार ने झालावाड़ कोतवाली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सौरभ अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के कब्जे से दो मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, जिनमें अश्लील चैट, आपत्तिजनक फोटो, वीडियो और मैट्रिमोनियल ऐप की डिटेल्स मिली हैं.

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पुलिस का कहना है कि आरोपी कई महिलाओं को इसी तरीके से टारगेट कर रहा था. बरामद मोबाइलों की जांच से कई और पीड़िताओं के बारे में जानकारी सामने आ सकती है. पुलिस इस मामले में आगे की तकनीकी जांच कर रही है और अन्य संभावित पीड़िताओं से संपर्क करने की कोशिश कर रही है.

यह घटना एक बार फिर डिजिटल युग में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि मैट्रिमोनियल साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर महिलाओं को सतर्क रहना चाहिए. पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी व्यक्ति इस तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो तो तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराए.

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