/नाबालिग बालिका के अपहरण से मचा हड़कंप, पुलिस ने मध्यप्रदेश से दस्तयाब किया

Jharalwar News: झालावाड़ जिले के उन्हेंल थाना क्षेत्र के ढाबला गांव में नाबालिग के अपहरण की गुत्थी को पुलिस ने चंद घंटे में सुलझा लिया. फिलहाल बालिका को पुलिस ने मध्यप्रदेश के उज्जैन से सकुशल दस्तयाब कर लिया है. वहीं नाबालिग को सकुशल पाकर परिजनों ने अब राहत की सांस ली है. इधर परिजनों ने पुलिस की त्वरित कार्यवाही की सराहना की है.



मामले में जानकारी देते हुए डीएसपी हेमंत गौतम ने बताया कि उन्हेल के ढाबला राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 मे अध्ययनरत स्कूली छात्रा का विद्यालय की छुट्टी होने के बाद अज्ञात बदमाशो ने अपहरण कर लिया था. बदमाश जबरदस्ती उसे कार मे डालकर ले गए थे. स्कूल प्रशासन व परिजनों की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी. इस दौरान नाबालिग के चाचा की शिकायत के बाद अपहरण का मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया.



डीएसपी ने बताया कि वारदात को नाबालिग की मां तथा सौतेले पिता के द्वारा अंजाम दिया गया था. मामले में पारिवारिक विवाद होने के कारण छात्रा अपने परिजनों के साथ ढाबला में रह रही थी. छात्रा के पिता का पूर्व में निधन हो चुका था और वह अपने काका के साथ गांव में रह रही थी. जबकि उसकी मां पीहर में रहती है. दोनों पक्षों के बीच छात्रा को साथ रखने को लेकर विवाद था. हालांकि पुलिस को किसी बाहरी पक्ष की संलिप्तता भी जांच कर रही है.



अपहरण के बाद पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्र में सूचना देकर नाकाबंदी करवाई गई और नाबालिक छात्रा को उज्जैन मध्यप्रदेश से दस्तयाब कर लिया. छात्रा की काउंसलिंग कराई जा रही है. इसके साथ ही जिले की बाल कल्याण समिति को भी सूचना देकर मामले से अवगत कराया गया है. घटनाक्रम के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था, वही मामला नाबालिक स्कूली छात्रा से जुड़ा होने के कारण पुलिस भी तुरंत हरकत में आई थी. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया पूरे मामले की मॉनीटरिंग कर रहे थे.

