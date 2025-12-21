झालावाड़ पुलिस की अनोखी मिसाल, महिला की चुप्पी को दी आवाज, नकाबपोश मनचला गिरफ्तार

Jhalawar News: समाज में अक्सर महिलाएं लोक-लाज और 'लोग क्या कहेंगे' के डर से छेड़छाड़ जैसे अपराधों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पातीं. इसी खामोशी का फायदा उठाकर अपराधी बेखौफ हो जाते हैं. लेकिन झालावाड़ पुलिस ने इस चुप्पी को अपनी ताकत बनाया और एक ऐसे विकृत मानसिकता वाले अपराधी को बेनकाब किया है, जो महिलाओं के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सिरदर्द बना हुआ था.

स्कूटर पर नकाब, नीयत में खोट

शहर में पिछले कुछ समय से एक नकाबपोश बदमाश का खौफ था. आरोपी सलमान खान (निवासी पीलखाना, झालावाड़) स्कूटर पर सवार होकर सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं का पीछा करता था. वह सुनसान रास्तों या पार्कों में बैठी महिलाओं के सामने रुककर अश्लील इशारे करता और अपना प्राइवेट पार्ट दिखाता था. चूंकि वह नकाब पहने होता था और हरकतें कर तुरंत भाग जाता था, महिलाएं डर और शर्म के कारण शिकायत दर्ज कराने से कतरा रही थीं.

पुलिस खुद बनी फरियादी

मामले में संवेदनशीलता तब दिखाई दी जब कुछ महिलाओं ने पहचान गुप्त रखने की शर्त पर पुलिस से संपर्क किया. पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने इसे गंभीरता से लेते हुए एक अनूठी मिसाल पेश की. महिलाओं को कोर्ट-कचहरी और बदनामी से बचाने के लिए उन्होंने पुलिस को ही फरियादी बनने का निर्देश दिया.

झालरापाटन की महिला थानाधिकारी अलका बिश्नोई ने खुद की ओर से मामला दर्ज किया. पुलिस ने जाल बिछाया और आरोपी की हरकतों को कैमरे में कैद कर उसे रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी का वीडियो भी साक्ष्य के तौर पर जारी किया गया है ताकि अन्य अपराधियों में कानून का खौफ पैदा हो.

'गरिमा' और 'निर्भया' हैं आपके साथ

एसपी अमित बुडानिया ने इस कार्रवाई के माध्यम से संदेश दिया है कि महिलाएं खुद को अकेला न समझें. पुलिस की निर्भया स्क्वॉड निरंतर सादी वर्दी में निगरानी रख रही है. उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे- गरिमा हेल्पलाइन (1090), इमरजेंसी नंबर (112), राजकॉर्प सिटीजन ऐप पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं. पुलिस फरियादी की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखेगी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. झालावाड़ पुलिस की इस सक्रियता ने न केवल एक अपराधी को पकड़ा है, बल्कि आधी आबादी के मन में सुरक्षा का विश्वास भी पैदा किया है.

