Jhalawar News: बेशकीमती भूखंड पर कब्जे का मामला, कांग्रेस नेता सहित 3 गिरफ्तार

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने बेशकीमती भूखंड पर कब्जे का मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया. 

Reported By Mahesh parihar
Published: Dec 01, 2025, 04:01 PM IST | Updated: Dec 01, 2025, 04:01 PM IST

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ कोतवाली पुलिस ने सिटी फोरलेन स्थित एक जमीन के मामले में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा को गिरफ्तार किया है. प्रमोद शर्मा पर आरोप है कि उन्होंने फोरलेन पर मौजूद कीमती भूखण्ड के कूटरचित इकरारानामा तैयार कर उस पर कब्जा कर लिया. मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी प्रमोद शर्मा और उसके 2 अन्य साथीयो सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है.

मामले में जानकारी देते हुए झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि परिवादी महेश कुमार डागा ने थाना कोतवाली में परिवाद देकर बताया था कि गायत्री मंदिर के सामने स्थित बेशकीमती भूखंड है, जिसे उन्होंने राजकुमार खंडेलवाल से खरीदा है. कीमती भूखंड पर नगर परिषद से निर्माण स्वीकृति लेकर उन्होंने निर्माण कार्य शुरू किया था. इस दौरान कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने मौके पर आकर निर्माण का रुकवा दिया.

एसपी ने बताया कि परिवाद के आधार पर कांग्रेस नेता के खिलाफ कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया था. अनुसंधान के दौरान प्रमोद शर्मा द्वारा अनुसंधान अधिकारी को एक मूल इकरारनामा पेश किया गया था, जिसमें कीमती भूखंड पर उन्होंने अपना दावा जताया था लेकिन अनुसंधान के दौरान आरोपी प्रमोद शर्मा द्वारा पेश मूल इकरारनामा एफएसएल जॉच रिपोर्ट में कूटरचित व स्कैन किया होना पाया गया.

जांच के दौरान यह पता लगा है, कि कीमती भूखंड नीना सिंघल ने 2 भागो में राजकुमार खण्डेलवाल व कपिल शर्मा को बेचना किया था. इस बीच कपिल शर्मा के भाई प्रमोद शर्मा ने नीना सिंघल के सम्पूर्ण भूखंड का अपने साथियों ललित वैष्णव व महेन्द्र सिंह के साथ मिलकर षड्यंत्र रचकर कुटरचित इकरारनामा तैयार कर लिया.

फिलहाल मामले में पुलिस ने प्रमोद शर्मा सहित उसके दो अन्य साथियों महेन्द्र सिंह नरूका व ललित वैष्णव को गिरफ्तार कर लिया है. गौरतलब है कि प्रमोद शर्मा कांग्रेस पार्टी से झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ चुके हैं. साल 2019 में कांग्रेस नेता प्रमोद शर्मा ने भाजपा छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया था.

