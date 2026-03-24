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पहले की हत्या फिर रची साजिश, क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुला रेणु मर्डर केस का राज, आरोपी पति गिरफ्तार

Jhalawar Renu Murder Case: झालावाड़ पुलिस ने अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर में करीब 3 माह पूर्व हुए सनसनीखेज रेणु हत्याकांड का खुलासा किया है.

Aman Singh
Edited ByAman Singh
Reported ByMahesh parihar
Published:Mar 24, 2026, 01:38 PM IST | Updated:Mar 24, 2026, 01:38 PM IST

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पहले की हत्या फिर रची साजिश, क्राइम सीन रिक्रिएशन से खुला रेणु मर्डर केस का राज, आरोपी पति गिरफ्तार

Jhalawar Renu Murder Case: राजस्थान के झालावाड़ पुलिस ने अकलेरा थाना क्षेत्र के चंदीपुर में करीब 3 माह पूर्व हुए सनसनीखेज रेणु हत्याकांड का खुलासा किया है. परिजनों द्वारा इसे सीढ़ियों से गिरने की घटना बताया गया था, लेकिन पुलिस के क्राइम सीन क्रिएशन, वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीकी विश्लेषण में यह एक प्लांड मर्डर का मामला निकला.

ऐसे में पुलिस ने हत्यारे पति देवीकृपाल उर्फ डेविड को गिरफ्तार कर लिया है. ओलिस द्वारा आरोपी पर 25 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था. झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने प्रेसवार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस को गोपनीय जानकारी मिली थी कि ग्राम चन्दीपुर में 27 वर्षीय रेणु उर्फ निमंता की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है.

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मौके पर मृतका के शरीर पर मारपीट के गंभीर निशान मिले थे. परिजनों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए सीढ़ियों से गिरने का बयान दिया था. घटनास्थल पर मृतका के शरीर पर कई चोटों के निशान, कमरे में बिखरा सामान, चूड़ियों के टुकड़े और खून के धब्बे मिले थे. इसके विपरीत, सीढ़ियों से गिरने का कोई साक्ष्य नहीं मिला.

ऐसे में पुलिस को घटना संदिग्ध लगी. पुलिस ने 9 नवंबर 2025 को हेड कांस्टेबल सतवीर सिंह की रिपोर्ट पर थाना अकलेरा में हत्या और साक्ष्य मिटाने का मामला दर्ज किया. अनुसंधान के दौरान झालावाड़ पुलिस ने इस जटिल प्रकरण में क्राइम सीन रिक्रिएशन करवाया और फोरेंसिक साक्ष्यों का गहन विश्लेषण कर हत्याकांड का राज खोल दिया. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी देवीकृपाल उर्फ डेविड को कोटा से गिरफ्तार कर लिया.

गिरफ्तारी के दौरान आरोपी ने पुलिस टीम पर गाड़ी से टक्कर मारकर जानलेवा हमला भी किया. जिस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोटा के आरके पुरम थाने में जानलेवा हमला और राजकार्य में बाधा का एक और मामला दर्ज करवाया है. पुलिस आरोपी पति को रिमांड पर लेकर घटना के बारे में गहन अनुसंधान करेगी. इसमें घटना में शामिल अन्य संदिग्धों के बारे में भी जांच की जाएगी.

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