/रोजगार उत्सव में झालावाड़ के 847 युवाओं को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र, सांसद दुष्यंत सिंह ने दी बधाई

Jhalawar News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शनिवार को पचपदरा से राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर झालावाड़ जिला मुख्यालय भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ा. इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव-2026 का आयोजन किया गया.

सांसद दुष्यंत सिंह रहे मुख्य अतिथि

Add Zee News as a Preferred Source

जिला स्तरीय कार्यक्रम में झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने देखा. इसके बाद रोजगार उत्सव के तहत विभिन्न विभागों में चयनित नवचयनित और नवनियुक्त 847 युवाओं को मुख्यमंत्री का बधाई संदेश, स्वागत किट और नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए.

युवाओं को दी शुभकामनाएं और जिम्मेदारियों का कराया एहसास

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि यह दिन सभी नव नियुक्त कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए खुशी और गर्व का अवसर है. उन्होंने सभी 847 नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, लगन, अनुशासन और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में कार्य करने का अवसर मिला है.

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है. प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरे.

विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प पर दिया जोर

सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि नव नियुक्त कर्मचारी शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में सहभागी बनेंगे.

कार्यक्रम के अंत में जिले के विभिन्न विभागों में चयनित कुल 847 अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई.