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रोजगार उत्सव में झालावाड़ के 847 युवाओं को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र, सांसद दुष्यंत सिंह ने दी बधाई

Jhalawar News: झालावाड़ में रोजगार उत्सव-2026 के तहत 847 नवचयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र, स्वागत किट और मुख्यमंत्री का बधाई संदेश दिया गया. कार्यक्रम प्रधानमंत्री के पचपदरा समारोह से वर्चुअली जुड़ा रहा, जिसमें सांसद दुष्यंत सिंह मुख्य अतिथि रहे.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: Jul 05, 2026, 01:04 PM|Updated: Jul 05, 2026, 01:04 PM
रोजगार उत्सव में झालावाड़ के 847 युवाओं को प्रदान किए गए नियुक्ति पत्र, सांसद दुष्यंत सिंह ने दी बधाई
Image Credit: रोजगार उत्सव-2026.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jhalawar News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शनिवार को पचपदरा से राजस्थान रिफाइनरी परियोजना सहित 1 लाख 5 हजार करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण के अवसर पर झालावाड़ जिला मुख्यालय भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ा. इस मौके पर जिला मुख्यालय स्थित राजकीय पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय रोजगार उत्सव-2026 का आयोजन किया गया.

सांसद दुष्यंत सिंह रहे मुख्य अतिथि

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जिला स्तरीय कार्यक्रम में झालावाड़-बारां सांसद दुष्यंत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री के मुख्य समारोह का लाइव प्रसारण भी किया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने देखा. इसके बाद रोजगार उत्सव के तहत विभिन्न विभागों में चयनित नवचयनित और नवनियुक्त 847 युवाओं को मुख्यमंत्री का बधाई संदेश, स्वागत किट और नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए.

युवाओं को दी शुभकामनाएं और जिम्मेदारियों का कराया एहसास

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि यह दिन सभी नव नियुक्त कार्मिकों और उनके परिवारों के लिए खुशी और गर्व का अवसर है. उन्होंने सभी 847 नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उनकी मेहनत, लगन, अनुशासन और निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि उन्हें प्रदेश सरकार की विभिन्न सेवाओं में कार्य करने का अवसर मिला है.

उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा केवल रोजगार का माध्यम नहीं है, बल्कि समाज और राष्ट्र की सेवा करने का महत्वपूर्ण अवसर भी है. प्रत्येक कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि वह अपने विभाग में पूरी निष्ठा के साथ कार्य करते हुए आमजन की अपेक्षाओं पर खरा उतरे.

विकसित भारत और विकसित राजस्थान के संकल्प पर दिया जोर

सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि नव नियुक्त कर्मचारी शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे. उन्होंने विश्वास जताया कि सभी युवा अपनी प्रतिभा और परिश्रम से प्रदेश और देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे तथा विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लक्ष्य को साकार करने में सहभागी बनेंगे.

कार्यक्रम के अंत में जिले के विभिन्न विभागों में चयनित कुल 847 अभ्यर्थियों को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र वितरित किए गए और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई.

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Sandhya Yadav

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.Read More

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