झालावाड़ में मनरेगा विवाद से शुरू हुआ झगड़ा, रात में चली गोलियां, पिता की मौत, ICU में 7 साल का बेटा

Jhalawar Crime News: जिले के सदर थाना क्षेत्र के बिरिया खेड़ी गांव में शनिवार रात हुई फायरिंग की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी. इस हमले में 45 वर्षीय रूप सिंह की मौत हो गई, जबकि उनका 7 वर्षीय पुत्र लेखराज गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल बालक का उपचार झालावाड़ के एसआरजी अस्पताल के सर्जिकल आईसीयू में जारी है, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई बताई जा रही है.

मृतक के भाई दरियाव सिंह ने रविवार सुबह करीब 7 बजे घटना की पूरी जानकारी दी. उनके अनुसार, विवाद की शुरुआत शनिवार सुबह करीब 10 बजे मनरेगा कार्यस्थल पर हुई थी. उस समय दरियाव सिंह मस्टरोल भरने का काम कर रहे थे. इसी दौरान उनके चचेरे भाई दूल्हे सिंह और जगदीश बिना काम किए हाजिरी लगवाने का दबाव बनाने लगे. दरियाव सिंह ने नियमों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया, जिससे दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई.

बहस बढ़ने पर दूल्हे सिंह और जगदीश ने दरियाव सिंह के पिता मोहन सिंह के साथ मारपीट शुरू कर दी. जब दरियाव सिंह की भाभी संतोष बाई अपने ससुर को बचाने बीच में आईं, तो आरोपियों ने उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की. इस हमले में संतोष बाई का हाथ टूट गया. घटना के बाद परिवार के लोग घायल संतोष बाई को उपचार के लिए झालरापाटन लेकर गए.

इसी दौरान दरियाव सिंह ने सदर थाने पहुंचकर दूल्हे सिंह और जगदीश के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. परिवार को उम्मीद थी कि पुलिस कार्रवाई के बाद मामला शांत हो जाएगा लेकिन रात होते-होते हालात और भयावह हो गए.

परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग

शनिवार रात जब दरियाव सिंह का पूरा परिवार घर के आंगन में बैठकर खाना खा रहा था, तभी दूल्हे सिंह और जगदीश अपने दो अन्य भाइयों जुगराज और राघु सिंह (पुत्र हरिराम) के साथ वहां पहुंचे. आरोप है कि चारों ने आते ही परिवार पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

7 साल का बच्चा घायल

अचानक हुई गोलीबारी में दरियाव सिंह के भाई रूप सिंह और उनके 7 वर्षीय पुत्र लेखराज को गोलियां लगीं. कुछ ही देर में रूप सिंह की मौके पर ही मौत हो गई. फायरिंग की आवाज सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे, तो लेखराज खून से लथपथ हालत में पड़ा था.

आरोपियों की तलाश में जुटी हुई

पड़ोसी हरिशंकर ने बिना देर किए लेखराज को अपनी मोटरसाइकिल से एसआरजी अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे तुरंत भर्ती किया गया. रविवार सुबह सदर थाना पुलिस ने रूप सिंह के शव का पोस्टमार्टम करवाया और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है.

