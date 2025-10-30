Jhalawar News: पीपलोदी स्कूल हादसे की पीड़ित महिलाओं को नई उम्मीद… नसबंदी रिओपन से फिर बन सकेंगी मां

पीपलोदी स्कूल हादसे में बच्चों को खोने वाली राजूबाई और विनतीबाई का नसबंदी रिओपन सफल रहा. जिला जनाना अस्पताल में डॉ. मधुरिमा वर्मा ने ऑपरेशन किया. अब दोनों फिर मां बन सकेंगी.
Jhalawar News: झालावाड़ के पीपलोदी स्कूल हादसे में अपने बच्चों को खोने वाली दो महिलाओं — राजूबाई और विनतीबाई — को जीवन की नई किरण मिली है. जिला जनाना अस्पताल में सफल नसबंदी रिओपन ऑपरेशन के बाद अब दोनों महिलाएं फिर से मां बनने की क्षमता प्राप्त कर सकेंगी. यह ऑपरेशन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह के निर्देश पर किया गया. डॉक्टरों ने बताया कि दोनों महिलाओं की सेहत अब सामान्य है और वे जल्द ही परिवार बढ़ा सकेंगी.
बच्चों की मौत से टूटा परिवार
पीपलोदी स्कूल हादसे में राजूबाई और विनतीबाई ने अपने बच्चों को खो दिया था. इस दर्दनाक घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया. नसबंदी पहले से कराई गई थी, जिससे मां बनने की उम्मीद खत्म हो गई थी. हादसे के बाद दोनों महिलाएं गहरे अवसाद में चली गईं. पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और सांसद दुष्यंत सिंह ने उनकी व्यथा सुनी और तत्काल राहत का आश्वासन दिया.
डीएम को दिए गए सख्त निर्देश
पीड़ितों से मुलाकात के दौरान वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ने जिला कलेक्टर (डीएम) को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि हादसे से टूटे परिवारों को हर संभव मदद दी जाए. नसबंदी रिओपन को प्राथमिकता देते हुए जिला जनाना अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई. सांसद दुष्यंत सिंह ने व्यक्तिगत रूप से मामले की निगरानी की और डॉक्टरों से बातचीत की.
डॉ. मधुरिमा वर्मा ने की सर्जरी
जिला जनाना अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. मधुरिमा वर्मा ने दोनों महिलाओं का नसबंदी रिओपन ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया. ऑपरेशन के बाद डॉ. वर्मा ने बताया, “दोनों महिलाओं की ट्यूबल रिकनलाइजेशन सर्जरी बिना किसी जटिलता के पूरी हुई. अब वे प्राकृतिक रूप से गर्भधारण कर सकती हैं.” अस्पताल प्रशासन ने मुफ्त इलाज और दवाइयां उपलब्ध कराईं. दोनों महिलाओं को कुछ दिनों तक आराम की सलाह दी गई है.
नई जिंदगी की आस: परिवार में खुशी की लहर
राजूबाई और विनतीबाई ने आंसुओं भरी आंखों से धन्यवाद दिया. राजूबाई ने कहा, “बच्चों की कमी जीवनभर खल रही थी. अब फिर मां बनने का सपना सच हो सकता है.” परिवारों में खुशी की लहर है. ग्रामीणों ने इसे सरकार की संवेदनशीलता बताया. यह घटना पीड़ितों के पुनर्वास की मिसाल बनेगी.
