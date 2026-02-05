Zee Rajasthan
कौन हैं SP अमित बुडानिया? जिन्होंने खुद सड़क पर घायल जुड़वा बच्चियों को पहुंचाया अस्पताल

Sneha Aggarwal
Edited By Sneha Aggarwal
Reported By Mahesh parihar
Published: Feb 05, 2026, 07:57 PM IST | Updated: Feb 05, 2026, 07:57 PM IST

कौन हैं SP अमित बुडानिया? जिन्होंने खुद सड़क पर घायल जुड़वा बच्चियों को पहुंचाया अस्पताल

Jhalawar News: राजस्थान के झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया ने सड़क दुर्घटना में घायल 2 जुड़वा बच्चियों को खुद के वाहन से जिला अस्पताल पहुंचाकर कर मानवता की मिसाल पेश की है. दरअसल झालावाड़ पुलिस अधीक्षक अमित बुडानिया झालरापाटन से झालावाड़ की ओर आ रहे थे. इस दौरान बजाज शोरूम के समीप 2 नन्ही बालिकाएं सड़क पर घायल नजर आई.

झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया की जैसे ही नजर पड़ी, तो उन्होंने वाहन रुकवाया और तुरंत ही उनकी खैरियत पूछी. एक बेटी को अधिक चोट आई थी और दूसरी के भी पैर में चोट लगी हुई थी. साथ में उनके पिता भी थे, तो एसपी अमित बुडानिया ने तीनों को तुरंत ही अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठाया और उन्हें लेकर झालावाड़ जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड पहुंचे और खुद की मौजूदगी में दोनों बच्चों की ड्रेसिंग करवाई.

उधर घायल के पिता हजारीलाल ने बताया कि वह उसकी दोनों बेटियों अक्षिता और अक्षिदा को झालरापाटन के लालबाग के समीप स्थित स्कूल से लेकर अपने घर गिन्दौर की ओर जा रहे थे. उसी दरमियान झालरापाटन टेक के समीप बाइक सवार दो युवक बाइक लहराते हुए चल रहे थे. उसने इशारे से उन्हें समझाया, लेकिन कुछ देर बाद आगे बजाज शोरूम के समीप टेक पर बाइक सवार दोनों युवक उनकी बाइक को टक्कर मारकर मौके से भाग गए, जिसके चलते उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई और दोनों बेटियों सहित में वे गिर गए. हादसे में दोनों जुड़वा बेटियों को चोट आई.

इस दौरान वहां से गुजर रहे एसपी अमित बुडानिया की उन पर नजर पड़ी, तो वह तुरंत ही वाहन रोककर उनके पास आए और उन्हें खुद के वाहन में बैठाकर जिला अस्पताल लाकर उपचार करवाया. एसपी अमित बुडानिया ने झालरापाटन पुलिस को सूचना देकर उनकी बाइक भी थाने भिजवा दी और टक्कर मारने वाले बाइक सवार युवकों की तलाश के लिए भी सीसीटीवी फुटेज चेक करने के निर्देश दिए हैं.

घायल बेटियों की मां भी सूचना मिलने पर जिला अस्पताल पहुंची और बेटियों से मिलकर रो पड़ी. बेटियों की मां अंशु गौड ने बताया कि स्कूल से आते समय उनके पति और दोनों बेटियां घायल हो गए थे. एसपी साहब ने खुद मौके से फोन कर उन्हें सूचना दी और उनके पति व बेटियों को झालावाड़ जिला अस्पताल लाए. एसपी साहब ने मानवीयता पेश करते हुए मदद की और समय रहते बच्चों का उपचार करवाया। इसके लिए उनका परिवार एसपी साहब का आभारी है.

गौरतलब है कि एसपी अमित बुडानिया ने सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत मदद पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन के साथ मिलकर राहतवीर योजना भी शुरू की है, जिसमें सड़क दुर्घटना में घायलों को तुरंत ही मदद पहुंचाने वाले राहगीरों को राहतवीर के तौर पर सम्मान दिया जाता है. ऐसे में आज झालावाड़ एसपी अमित बुडानिया ने खुद राहतवीर बनकर उदाहरण पेश करते हुए आमजन को भी सड़क दुर्घटना के घायलों को मदद पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया है.

