/झालावाड़ में आधे घंटे की बारिश-ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, अंधड़-ओलों से कई इलाकों में ब्लैकआउट

Jhalawar Weather Update: राजस्थान के झालावाड़ जिले में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक ऐसा रुख बदला कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. तेज अंधड़, बिजली की कड़कड़ाहट और अचानक आई बारिश ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया. कुछ ही देर में कस्बों और आसपास के गांवों की बिजली गुल हो गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

झालरापाटन और पनवाड़ कस्बों में करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई. इस दौरान हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए. इससे मुख्य मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा. कई वाहन चालकों को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा.

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पूरे इलाके में अंधेरा छा गया

तूफान का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई. तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे झुक गए और तार टूटकर गिर पड़े. इससे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोगों को रात के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई घरों और दुकानों में बिजली न होने से दैनिक कार्य प्रभावित हुए.

तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई

स्थानीय लोगों के अनुसार मौसम का यह बदलाव पूरी तरह अप्रत्याशित था. दिनभर उमस और गर्मी के बाद अचानक आए इस तूफान ने सभी को हैरान कर दिया. तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और उमस भरी गर्मी से कुछ हद तक राहत जरूर मिली है.



ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मौसम परिवर्तन का असर साफ देखा गया. खेतों में खड़ी फसलों को आंशिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है, खासकर जहां ओलावृष्टि ज्यादा हुई. प्रशासन की ओर से अभी नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है.

आमजन के लिए एडवाइजरी जारी

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऐसे ही बदलाव की संभावना बनी रह सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.



झालावाड़ में आए इस अचानक तूफान ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं गर्मी से राहत भी दी. लेकिन बिजली और यातायात व्यवस्था पर पड़े असर ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं.