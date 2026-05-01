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झालावाड़ में आधे घंटे की बारिश-ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, अंधड़-ओलों से कई इलाकों में ब्लैकआउट

Jhalawar Weather Update: झालावाड़ में अचानक आए अंधड़, बारिश और ओलावृष्टि ने जनजीवन प्रभावित कर दिया. कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हुए और बिजली व्यवस्था ठप हो गई. बारिश से गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली है.
 

Edited bySandhya YadavReported byMahesh parihar
Published: May 01, 2026, 12:21 PM|Updated: May 01, 2026, 12:21 PM
झालावाड़ में आधे घंटे की बारिश-ओलावृष्टि ने मचाई तबाही, अंधड़-ओलों से कई इलाकों में ब्लैकआउट
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Jhalawar Weather Update: राजस्थान के झालावाड़ जिले में गुरुवार शाम मौसम ने अचानक ऐसा रुख बदला कि पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. तेज अंधड़, बिजली की कड़कड़ाहट और अचानक आई बारिश ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया. कुछ ही देर में कस्बों और आसपास के गांवों की बिजली गुल हो गई, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ.

झालरापाटन और पनवाड़ कस्बों में करीब आधे घंटे तक तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश और ओलावृष्टि हुई. इस दौरान हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि कई जगहों पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर गिर गए. इससे मुख्य मार्गों पर आवागमन बाधित हो गया और लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ा. कई वाहन चालकों को बीच रास्ते में ही रुकना पड़ा.

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पूरे इलाके में अंधेरा छा गया

तूफान का असर सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रहा, बिजली व्यवस्था भी पूरी तरह चरमरा गई. तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे झुक गए और तार टूटकर गिर पड़े. इससे पूरे इलाके में अंधेरा छा गया और लोगों को रात के समय काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा. कई घरों और दुकानों में बिजली न होने से दैनिक कार्य प्रभावित हुए.

तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई

स्थानीय लोगों के अनुसार मौसम का यह बदलाव पूरी तरह अप्रत्याशित था. दिनभर उमस और गर्मी के बाद अचानक आए इस तूफान ने सभी को हैरान कर दिया. तेज बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई और उमस भरी गर्मी से कुछ हद तक राहत जरूर मिली है.


ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस मौसम परिवर्तन का असर साफ देखा गया. खेतों में खड़ी फसलों को आंशिक नुकसान की आशंका जताई जा रही है, खासकर जहां ओलावृष्टि ज्यादा हुई. प्रशासन की ओर से अभी नुकसान का आकलन किया जाना बाकी है.

आमजन के लिए एडवाइजरी जारी
मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ऐसे ही बदलाव की संभावना बनी रह सकती है, जिससे लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक बाहर न निकलें और सुरक्षित स्थानों पर रहें.


झालावाड़ में आए इस अचानक तूफान ने जहां जनजीवन को प्रभावित किया, वहीं गर्मी से राहत भी दी. लेकिन बिजली और यातायात व्यवस्था पर पड़े असर ने लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं.

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Sandhya Yadav

संध्या यादव ज़ी राजस्थान न्यूज में सीनियर सब एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजस्थान से जुड़ी हर बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी न्यूज़ पर पकड़ रखती हैं. इन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है. करियर की शुरूआत इन्होंने डिजिटल मीडिया से की थी. 8 साल के जर्नलिज्म करियर में लोकल, क्राइम, हेल्थ, एंटरटेनमेंट, वायरल और लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. इससे पहले Newstrack और ETV Bharat में भी सेवाएं दे चुकी हैं. हेडलाइन, एडिटिंग और कंटेंट पैकेजिंग इनकी खासियत है. मैंने यहां पर राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट पॉलिटिकल क्राइसिस और राजस्थान कोरोना क्राइसिस समेत कई बड़े ईवेंट्स कवर किए हैं.

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